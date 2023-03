Starfield : la date de sortie a enfin été révélée avec une nouvelle vidéo, il y a un peu de gameplay

Prévu dans un premier temps pour le 11 novembre 2022, Starfield a été repoussé à 2023, à une date malheureusement inconnue. Depuis, c'était le silence-radio de la part de Bethesda Softworks qui n'a toujours rien montré du jeu. On ne verra toujours rien du gameplay aujourd'hui dans la nouvelle vidéo avec Todd Howard, mais ce dernier a tenu à nous rassurer en nous expliquant qu'un Starfield Direct allait permettre de tout dévoiler sur la vision et les enjeux de ce titre fort attendu. Ce sera le 11 juin prochain, au moment de l'E3 donc que l'on en saura davantage sur ce AAA spatial en monde ouvert. Quant à la sortie, elle est prévue pour le 6 septembre 2023, pile poil pour la rentrée et démarrer l'année scolaire sur les chapeaux de roue. Toutefois, en écoutant Todd Howard, on peut voir des images de gameplay tourner sur un écran en second plan, mais aussi quelques extraits volontairement teasés, qui prouve qu'on pourra jouer à la fois en vue première et troisième personne. Allez, encore quelques mois de patience...