Starfield : 45 min de gameplay, ça laisse rêveur et c'est ultra prometteur

Microsoft et Bethesda Softworks ont décidé de sortir le grand jeu ce soir pour le Xbox Showcase, notamment pour le jeu Starfield dont la date de sortie est toujours prévue pour le 6 septembre 2023. Afin de rassurer son audience et prouver au monde entier que Todd Howards sait encore faire de grands jeux, l'éditeur avait prévu 45 min de présenter pour décortiquer chaque segment du gameplay de ce jeu aux ambitions tellement énormes que certains pensent que la promesse ne sera pas tenue. Il faut dire que Starfield se veut être un No Man's Sky surpuissant, boosté aux amphétamines, via des graphismes de haute tenue. Comme pour le jeu de Hello Games, il sera possible de parcourir l'univers et d'explorer tout un tas de planètes différentes, certes pas générées procéduralement comme dans No Man's Sky, mais avec un degré de finition rarement atteint. Tout cela laisse évidemment rêveur, d'autant que le titre se veut exigeant également dans son gameplay, qui reprend les bases des Action-RPG occidentaux qu'on connaît bien.Bien sûr, le vaisseau qu'on sera amené à piloter sera le lieu de tous les possibles, mais fera aussi office de quartier général afin de faire le point sur ses ressources, personnaliser son équipement - et son avatar -, préparer la destination suivante et bien sûr se préparer à des combats stellaires. Toute l'aventure sera jouable à la troisième ou à la première personne, et promet une épopée d'une rare richesse et intensité. En revanche, pour que tout cela reste techniquement acceptable, Starfield sera bloqué à 30 images par seconde, même sur Xbox Series X. Difficile alors de ne pas avoir une pensée pour Beyond Good & Evil 2, dont le principe repose sur les mêmes ambitions, mais le développement semble au point mort, pour ne pas dire condamné. Ça doit bouillonner du côté d'Ubisoft Montpellier quand on voit la présentation de Starfield...