Test Starfield : moins grandiose que prévu, voici toutes les notes dans le monde

Plusieurs milliers de mots et j'ai encore tant à dire sur Starfield. Plus qu’un jeu, c’est une épopée, une odyssée. Une aventure extrêmement riche et généreuse qui surprend à chaque fois là où on ne l’attend pas. Oui, c’est le titre le plus ambitieux de Bethesda, mais plus que ça encore, il est certainement l’un des jeux les plus audacieux de ces dernières années. En plus d’offrir une aventure incroyablement prenante, Starfield se transforme parfois en véritable bac-à-sable avec des centaines de planètes à explorer, de nombreuses trames narratives à suivre, sa construction d’avant-postes poussée, sans compter celle de notre vaisseau. Bethesda a pris du galon, ça se sent. Starfield va marquer l’histoire du jeu vidéo, c’est certain, et comme Skyrim avant lui, on en entendra parler encore longtemps. Bethesda signe ici un jeu majeur, à faire absolument, et j’ai déjà hâte de voir ce que l’avenir lui réserve. Les modders vont s’en donner à coeur joie. On n'est pas près de décrocher des étoiles et Xbox tient bien son premier vrai system seller.

Sans surprises, Starfield est indéniablement un jeu Bethesda. De ses animations faciales douteuses en passant par son IA peu reluisante ou sa gestion d’inventaire poussive, on reconnaît la marque du studio. Mais Starfield, c’est aussi (et surtout) un jeu très peu buggé et bien optimisé avec un univers de science-fiction cohérent, une direction artistique qui a son charme, une intrigue assez surprenante et surtout un appel à la liberté plus que convaincant. Que ça soit dans les quêtes, les activités, l’exploration, la customisation ou la construction, il y a tant à faire et à voir. La base est bonne. Vivement que les modders s’y mettent.

Titanesque, massive… les adjectifs manquent pour décrire l’immensité de Starfield. Brillant comme un soleil, le soft de Bethesda est bien le Skyrim dans l’espace espéré par les amateurs de SF. Certes, en ne révolutionnant aucune mécanique propre au genre, le soft peut être vu comme un petit pas nébuleux pour le RPG. Mais il est un bond de géant pour les grandes aventures vidéoludiques, quand bien même certaines fonctionnalités manqueraient de profondeur. Gigantesque, captivant dans ses missions, bourré de choses à faire et à découvrir, Starfield est une indéniable réussite. Avec son New Game + original, il saura vous enchanter pendant un nombre incalculable d'heures.

Avec Starfield, Bethesda peut désormais compter sur une nouvelle licence forte aux côtés de Fallout et The Elder Scrolls. Le studio n’a pas perdu la main et nous livre un RPG d’un nouveau style, mais qui garde néanmoins cette patte unique que l’on apprécie. Le titre parvient à nous immerger pleinement dans son univers et nous fait ressentir le frisson de l’exploration spatiale. Il y a des choses à redire, notamment au niveau des combats, mais l’épopée est tellement généreuse et complète qu’il devient d’emblée un incontournable. Il a en plus un bel avenir devant lui avec une future extension et le support des mods. Microsoft peut aussi se rassurer et tient un nouvel atout de choix sur Xbox.





Cinq ans après son annonce, Starfield est désormais une réalité. Si le jeu ne sera disponible pour le grand public que le 6 septembre prochain, la presse et les créateurs de contenus sont autorisés à publier leur verdict final sur la nouvelle de Bethesda Softworks. Le jeu est d'une importance capitale, à la fois pour l'éditeur, mais aussi pour Microsoft qui tient-là sa plus grande exclusivité depuis bien longtemps. Après des semaines de teasing où tout s'est accéléré, Starfield est-il vraiment le GOTY de 2023 qui allait mettre tout le monde d'accord ? Et bien, pas tout à fait, puisqu'en se rendant sur Metacritic, on s'aperçoit que la note moyenne de toute la presse n'est pas si cosmique que ça. 88% pour la version PC, 87% pour l'édition Xbox Series X, on s'attendait quand même à ce que le Metacore dépasse les 92% minimum. Pourquoi un tel écart entre les attentes et la réalité ? Tout seimplement parce que certains médias n'ont pas été séduits par la proposition de Bethesda, qui n'a fait que recycler ce qu'elle fait depuis trop longtemps, avec les licences Fallout et Skyrim. Et il est vrai que Starfield s'apparente davantage à l'un de ces titres avec un habillage space-opera qu'un véritable open world flambant neuf.Pour certains journalistes, on retrouve les mêmes tares que les productions Bethesda, à commencer par une mise en scène qui manque de punch, d'inventivité. L'histoire est loin d'être aussi palpitante que prévu, les gunfights manquent de nervosité, l'IA assez déficiente et surtout les PNJ sont toujours aussi inertes et avec un regard livide. Mais heureusement, Starfield possède d'autres qualités qui permettent de le classer parmi les grands jeux de l'année. A commencer par son univers hypnotisant, ces centaines de planètes à découvrir, une grande richesse dans les mécaniques RPG (malgré un inventaire un peu chaotique à gérer) et surtout une durée de vie colossale.En attendant notre test à nous, voici une sélection de certains de nos confrères.

Starfield est un jeu vidéo imparfait, voire perfectible sur certains points qui pourront paraître cruciaux (les combats et l’ergonomie générale en tête). Mais il n’en demeure pas moins que cette proposition signée Bethesda donne un sacré tournis pour les avides d’exploration spatiale. Riche et bien écrit, Starfield transporte grâce à un gros travail sur l’immersion. On se laisse alors facilement porté par cette immense appel vers l’inconnu.

Pour Bethesda, qui s’est débarassé de sa principale chimère (les bugs à outrance), il était nécessaire de réussir Starfield. Pour Microsoft, il était nécessaire d’offrir un jeu d’une telle ampleur à son catalogue Xbox. Malgré des vents contraires et une réputation tenace du studio, le projet a su garder le cap. Si vous répondez à l’appel de Starfield, vous pouvez prévoir au moins une centaine d’heures de découvertes diverses et variées devant vous. Vous l’avez probablement déjà fait pour Skyrim, il y a plus de dix ans.

XboxAddict : 10/10

Bethesda a non seulement créé un nouvel univers fascinant et merveilleux à explorer où vous pouvez jouer comme vous le souhaitez, mais ils ont également créé l'un des jeux les plus importants de cette génération et prouvent une fois de plus qu'ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font.



IGN Espagne : 10/10

Starfield est, en un mot, tout ce dont il avait besoin et bien plus que ce que nous aurions pu espérer.



Game Rant : 10/10

Starfield tient ses promesses et plus encore. Il s'agit du jeu de science-fiction ultime, offrant aux joueurs un monde incompréhensiblement immense à explorer et leur permettant de jouer comme ils le souhaitent. Starfield a ce qu'il faut pour être un autre jeu de niveau Skyrim joué religieusement au cours de la prochaine décennie. C'est absolument captivant, un jeu incontournable absolu et la meilleure exclusivité console Xbox depuis des années.



Washington Post : 10/10

En ce qui concerne les intrigues centrales, c’est de loin la meilleure quête de Bethesda à ce jour.



GAMINGbible : 10/10

Starfield est sans aucun doute une sortie monumentale – et pas seulement parce qu’il s’agit de la première nouvelle IP de Bethesda depuis 25 ans. De temps en temps, un nouveau jeu apparaît qui change notre perception de ce dont l’industrie est capable. Starfield est ce jeu. Cela va au-delà de ce que nous connaissons aujourd’hui dans un monde ouvert. Bethesda a créé un univers qui, malgré sa vaste échelle, maintient un intérêt et une attention impressionnante aux détails. Le voyage dans lequel vous vous lancerez vous éblouira, et je suis convaincu que les joueurs seront captivés pendant des mois, voire des années. Voici un terrain de jeu où vous pouvez être qui vous voulez. Je ne peux tout simplement pas m'empêcher de penser à Starfield et aux merveilleux secrets qu'il recèle encore. Bethesda, j'ai un mot : bravo.

TheGamer : 8/10

Starfield est axé sur les histoires qu'il raconte, et il les raconte bien. Le récit central et les personnages qui l’habitent sont parmi les meilleurs que Bethesda ait jamais produits, mais ils sont malheureusement déçus par la banalité qui les entoure si souvent. Je suis arrivé à Starfield avec l’envie d’explorer les étoiles, et j’ai plutôt eu droit à une brillante histoire de science-fiction. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, mais je mentirais si je disais que je n’étais pas un peu déçu.



Malditos Nerds : 8/10

Starfield possède l'un des meilleurs nouveaux avantages de jeu que j'ai jamais essayé et l'ambition de chaque côté du titre se fait continuellement sentir pendant que nous jouons. Je vivais cette expérience pendant plus de cinquante heures, mais j'aurais pu en jouer cinq cents et j'aurais encore tant de choses à apprécier. Il y aura beaucoup de débats sur beaucoup de choses à propos de Starfield, mais, sans aucun doute, c'est un pas en avant dans l'innovation de la manière dont les nouvelles technologies peuvent nous offrir une expérience de jeu vidéo et c'est un travail qui va de manière convaincante pour beaucoup de plus, quelque chose qui est de plus en plus précieux dans ce domaine.



GamesHub : 8/10

Ce sont les éléments statiques et mécaniques de Starfield qui brillent le plus : l'art, les environnements, les systèmes de combat. Ils constituent les bases solides d’un coffret de jeu au scénario très intrigant. Mais vous devez rencontrer mentalement Starfield à mi-chemin pour compléter sa vision d’un vaste univers vivant. Vous devez étendre l’étendue et imaginer le voyage. Vous devez regarder au-delà des menus et former votre imagination. Vous devez contribuer à donner vie à ses poupées de papier. Vous devez ajouter votre propre touche d’émerveillement et imaginer vos propres inconnues. Starfield est véritablement un jeu de rôle, de bout en bout.



Inverse : 8/10

Le dernier-né de Bethesda regorge de « juste une dernière chose » qui attirent l’attention qui vous garderont éveillé bien après l’heure du coucher, nuit après nuit. Ses imperfections sont agaçantes, mais son attrait est indéniable.



Stevivor : 8/10

Par sa taille, la beauté des centaines de paysages différents que vous pouvez explorer et les missions toujours captivantes, Starfield est une réussite technique énorme.



Trusted Reviews : 8/10

Starfield est un excellent RPG dans le même moule que Skyrim et Fallout, mais avec une touche de science-fiction. Il propose un arbre de compétences approfondi et des quêtes secondaires enrichissantes pour occuper votre temps libre, ainsi qu'un jeu de tir fantastique. Mais il n’a pas encore répondu aux attentes élevées en matière d’exploration spatiale, avec des limitations techniques et d’innombrables planètes fades qui rendent le voyage dans les étoiles plutôt banal.



GameSpot : 7/10

Starfield a ses moments, c'est sûr. Son jeu de tir satisfaisant rend le combat passionnant, surtout lorsqu'il est intégré aux décors de ses séries de quêtes meilleures et plus captivantes. Et bien que limité dans sa conception de l'exploration spatiale, il y a une nouveauté dans le fait de fouiller la galaxie pour voir les systèmes stellaires de près et personnellement, et de temps en temps trouver du contenu secondaire qui mérite d'être poursuivi. Cependant, il a du mal à offrir une expérience RPG cohérente et mémorable au milieu d’une mer d’étoiles apparemment illimitée. Malgré tout son respect pour la philosophie scientifique, ses histoires et ses personnages brossent une vision plutôt docile et stérile de ce à quoi pourrait ressembler notre avenir spatial. Lorsque vous réduisez Starfield à l’essentiel, il s’appuie sur une formule éprouvée, mais bien connue, tout en manquant une partie de la profondeur des jeux qui l’ont précédé. Starfield est un jeu plus soucieux de quantité que de qualité, et laisse l'expérience au niveau de la surface.



Digital Trends : 7/10

Starfield n’est pas le jeu vidéo marquant d’une génération auquel les fans trop enthousiastes pourraient s’attendre ; il s’agit d’un RPG Bethesda assez typique, bien que construit de manière impressionnante, où la profondeur et la stabilité se font souvent au détriment de la portée. L’aventure de base étonnamment limitée n’est cependant pas vraiment l’attrait ici. L'énorme terrain de jeu intergalactique semble fait sur mesure pour les moddeurs qui souhaitent explorer les possibilités infinies de l'espace tout autant que Constellation et Bethesda elles-mêmes.





PCMag : 7/10

Starfield est un énorme RPG spatial avec une galaxie de contenu à explorer, mais il présente un manque d'ambition surprenant.



The So Videogames Podcast : 6.5/10

Starfield est un très bon moment. Il s’agit essentiellement de Fallout 4 dans l’espace avec un peu de science-fiction et une génération procédurale.



Meristation : 5.8/10

Starfield est loin de répondre aux attentes qu’il a suscitées au fil des années.