Starfield : sans surprise, la sortie du jeu est repoussée, voici la nouvelle date

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) 12 mai 2022

Xbox & Bethesda Games Showcase qui, on le rappelle, aura lieu le dimanche 12 juin à 19h (heure française). Pour mémoire, le réalisateur Todd Howard avait déclaré l'an dernier être confiant quant au fait que Starfield puisse être prêt pour un lancement le 11 novembre. Il avait même précisé que bien qu'il restait encore beaucoup à faire, le développement en était à un stade où il était possible de jouer au jeu du début à la fin. Aujourd'hui, le discours est totalement différent.





Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et nombreux sont les joueurs qui étaient convaincus que Starfield sortirait bel et bien le 11 novembre prochain. Seulement voilà, Bethesda Softworks a (comme prévu ?) refroidi tout le monde en annonçant par le biais d'un communiqué officiel que le jeu débarquerait finalement en 2023, tout comme Redfall, le FPS d'Arkane Austin annoncé l'an passé. "Nous avons pris la décision de repousser la sortie de Starfield et de Redfall au premier semestre 2023, peut-on lire. Les équipes d'Arkane Austin (Redfall) et de Bethesda Game Studios nourrissent d'énormes ambitions pour leurs jeux respectifs, et nous voulons nous assurer que vous disposiez de la meilleure version possible pour chacun d'eux. [...] Nous avons hâte de vous partager bientôt une présentation détaillée de Redfall et de Starfield."La dernière phrase du communiqué fait clairement comprendre que du gameplay sera dévoilé lors du