Starfield : 10 min pour expliquer le DLC 'Shattered Space' et sa planète hostile

Il y a quelques semaines, on a fêté le premier anniversaire de Starfield, la dernière grosse exclu de Microsoft qui va s'enrichir d'un gros DLC, répondant au nom de 'Shattered Space' et qui vient de bénéficier d'une présentation en bonne et due forme. C'est au travers d'une vidéo de plus de 9 minutes qu les créateurs du jeu reviennent sur les intentions de cette extension solo. Première chose à savoir, c'est que l'histoire de ce DLC va se concentrer sur une seule et unique planète : la Maison Va'ruun. De cette manière, Bethesda peut se concentrer ur davantage de choses, comme ces mystères qui entourent les fidèles du Grand Serpent, ces apôtres de ce qu'on peut appeler une secte. D'ailleurs, en débarquant sur place, on est aussitôt considéré comme une intervention divine, ce qui va instaurer un climat bien spécial. Ambiance inquiétante, avec des choses qui ne tournent pas rond, des cadavres, du sang, beaucoup de sang, mais aussi des anomalies gravitationnelles. Tout ça est à découvrir le 30 septembre sur Xbox Series X | S et PC. Les détenteurs des éditions Premium ou Constellation de Starfield recevront Shattered Space dans le cadre de leur achat d'origine. Les détenteurs de l'édition de base peuvent toujours acheter la mise à niveau Premium pour accéder à Shattered Space ainsi qu'à d'autres bonus, comme un art book dématérialisé, la bande originale, 1000 Crédits Creation et le pack d'apparences Constellation.