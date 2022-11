Xbox : pour Phil Spencer, repousser Starfield et Redfall à 2023 était la meilleure chose à faire

Initialement prévus pour cette année, Starfield et Redfall débarqueront finalement en 2023 comme l'a annoncé Bethesda Softworks en mai dernier. Dans le cadre d'une interview accordée au podcast Decoder de The Verge , Phil Spencer est revenu sur cet épisode qui a déçu bon nombre de joueurs. "À mes yeux, repousser la sortie d'un jeu après plusieurs années de travail parce que vous prenez conscience que vous ne serez pas en mesure de proposer l'expérience voulue à la date promise n'est pas vraiment une décision en soi, a expliqué le patron de la branche Xbox. [...] Avec le recul, quand vous regardez un jeu tel que Starfield, cela a demandé beaucoup d'investissement de la part de l'équipe pour cette nouvelle licence. Leur donner davantage de temps afin qu'ils puissent développer le jeu qu'ils désirent fut donc la meilleure chose à faire."Avant d'ajouter : "Après, ce type de décision a un impact financier. Vous devez bien mesurer les choses telles que la croissance de la plate-forme, l'évolution du nombre d'abonnés, ou encore les recettes que vous parvenez à générer lors du lancement d'un nouveau jeu. C'est du pur business, et vous devez absolument avoir conscience des conséquences que ce genre de choix implique. Pour n'importe quel jeu, et encore plus pour Starfield et Redfall - qui sont les deux premières grosses exclusivités de ZeniMax depuis qu'ils nous ont rejoints - je voulais simplement que les équipes sachent qu'elles bénéficiaient de tout le soutien de Xbox, et qu'elles ressentent les avantages d'être partie intégrante d'un grand groupe qui génère d'autres types de revenus et permet d'accéder à d'autres choses susceptibles d'être utiles. Au final, je pense que ça ne peut qu'être favorable à la qualité des jeux et que les joueurs trouveront l'expérience encore plus intéressante."Vu la taille et les ambitions de Starfield et Redfall, bâcler leur développement aurait sans doute été une terrible erreur. Même si ça semble couler de source, on rappelle que les deux sont prévus sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC.