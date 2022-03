Starfield : les développeurs nous parlent de l'open world dans une nouvelle vidéo

le Game Director, Todd Howard, le Design Director, Emil Pagliarulo, le Lead Quest Designer, Will Shen, et le Lead Artists, Istvan Pely, parler entre eux des ambitions qu'ils ont eu pour Starfield. On apprend qu'ils veulent un rendu photo-réaliste dans les graphismes, dans les décors, mais aussi au niveau de la modélisation des personnages. Pour ça, ils ont fait appel à la photogrammétrie pour un rendu ultra réaliste.





Aux dernières nouvelles, Starfield est attendu pour le 11 novembre 2022. Si beaucoup pensent que le prochain jeu de Bethesda Softworks risque d'être repoussé à 2023, d'autres espèrent que la date de sortie sera tenue malgré l'absence de communication autour du jeu. C'était toutefois sans compter sur la surprise du jeu en provenance des développeurs qui ont décidé de nous donner un peu de biscuit. Ne vous attendez pas à un nouveau trailer pour faire monter la hype ou du gameplay pour nous rassurer, il s'agit en réalité du 2ème carnet de développeurs où l'on peut écouterL'aspect RPG du jeu est également évoqué avec une grande liberté offerte aux joueurs, avec notamment la possibilité de choisir son appartenance à un groupe spécifique. Se comporter avec bienveillance ou choisir de faire le mal autour de soi, c'est possible et chaque choix aura des conséquences sur le reste de l'aventure. Les développeurs veulent aussi pousser l'interaction entre le personnage principal et les PNJ, qui devraient avoir des sentiments pour le joueur selon ses actes. D'ailleurs, il est expliqué qu'un nouveau système de dialogues a été créé, le meilleur de tous leurs jeux selon eux, afin de donner plus de réalisme aux conversations avec les PNJ. Et enfin, la dimension cosmos devrait avoir une part très importante dans le jeu, en plus des notions de l'aventure, de l'amour et du mystère. Un jeu qui se veut ambition donc, mais pour le moment, on a vu zéro gameplay. Et ça, ce n'est pas rassurant...