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Monster Hunter Stories 3 : un gros trailer pour célébrer la sortie du Monster Hunter Pokémon de Capcom

Monster Hunter Stories 3 : un gros trailer pour célébrer la sortie du Monster Hunter Pokémon de Capcom

Les amateurs de RPG et de Pokémon peuvent enfin se plonger dans Monster Hunter Stories 3, disponible dès aujourd’hui sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Du coup, comme à son habitude, c'est un trailer de lancement qui vient célébrer sa sortie et résumer ce qui nous attend dans le jeu. Sachez d'ailleurs que le gameplay mêlange stratégie et exploration avec des combats au tour par tour basés sur un système pierre-papier-ciseaux, où puissance, vitesse et technique se neutralisent et se complètent, tandis que l'attaque "Ruée Synchronisée" permet à toute l’équipe de lancer des attaques massives coordonnées. Pour accompagner le lancement, Capcom annonce du contenu gratuit disponible dès aujourd’hui, avec le "Diadème en or" et l’armure spéciale de Simon "Ami des Wyvernes du vent", et d’autres DLC cosmétiques sont prévus. Un DLC narratif, "Histoire secondaire supplémentaire Rudy", arrivera à l’automne 2026 pour prolonger l’aventure. Allez, place au trailer.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 13 mars 2026
14:59


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Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection

Jeu : RPG
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
19 Mar 2026
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