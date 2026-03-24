REPLACED : 15 min de gameplay inédites ont popé, ça donne toujours envie

C'est la dernière ligne droite pour REPLACED, qui est un titre qui s'est fait attendre, puisque son annonce remonte à 2021. Mais après plusieurs reports, le titre de Sad Cat Studios se rapproche enfin de son lancement, prévu le 14 avril sur Xbox Series X/S et PC. Pour entretenir l’excitation des joueurs, IGN a dévoilé une longue séquence de gameplay (15 min tout de même) centrée sur la narration, et qui révèle l’un des environnements clés du jeu : The Station, qui semble être le véritable cœur de Phoenix City. Une séquence dans laquelle on suit R.E.A.C.H., une intelligence artificielle enfermée dans un corps humain, alors qu’elle explore ce quartier dense et animé. L’extrait met aussi en scène des interactions entre le personnage principal et les PNJ qu'on va croiser au fil du jeu, comme cette jeune fille, Susan de son nom, qui passe son temps dans une salle d’arcade pendant que sa mère travaille dans les mines. Mais REPLACED ne se contente pas de petits dialogues, il y a aussi un système d’interactions plus profond, où chaque choix peut influencer la perception que le joueur a des personnages et de l’intrigue. Sinon, pour ceux qui sont venus pour de l'action et des combats, vous allez être déçu, ce segment met l'accent sur l’exploration, le pixel art et les visuels en 2,5D toujours aussi séduisants.

Les joueurs pourront découvrir Replaced dès le 14 avril, sur Xbox Series X/S (y compris via Game Pass dès le jour de sortie) et PC (Steam, Epic Games Store et GoG). Vous savez everything.



