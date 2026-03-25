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Lords of the Fallen 2 : 40 min de vidéo pour mieux comprendre le jeu, son univers et son gameplay

Lords of the Fallen 2 : 40 min de vidéo pour mieux comprendre le jeu, son univers et son gameplay

A tous les amateurs de Souls-like, sachez que Lords of the Fallen 2 prépare sa sortie et c'est une suite qui se veut plus sombre, plus sanglante et plus oppressante que jamais. Le studio CI Games vient de publier le 9ème épisode de sa série “Lifting the Veil” (c'est un dev diary en gros), et cette fois, les développeurs détaillent Umbral, le royaume des morts revisité, qui promet d’être un véritable cauchemar vivant. Pendant près de 40 minutes, Ryan Hill, Chief Creative Officer, est entouré de James Lowe, Game Director, Daniel Regan, Lead Systems Designer, et Alex Harkin, Producer, pour présenter cette version 2.0 d'Umbral 2.0, qui sera un monde plus dynamique, plus hostile et surtout beaucoup plus imprévisible. Là où le royaume des vivants et celui des morts se croisaient timidement dans le premier opus, Umbral se mêlera désormais dangereusement à la réalité des mortels. Ryan Hill le dit lui-même : « Umbral n’est plus seulement le royaume des morts, c’est celui des morts-vivants. Sa croûte a été arrachée, révélant une chair bouillonnante d’une faim nouvelle. » On comprend tout de suite que l’exploration ne sera pas de tout repos.

On apprend également que le danger ne sera plus linéaire, mais réagira aux actions des joueurs, avec des ennemis aux patterns qui ont été entièrement repensés. Le système de combat aussi a été revu, avec en prime l'intégration d'un nouveau système de combos puisque notre persnnage sera plus souple, plus agile et surtout plus véloce. Il y aura aussi un système de démembrement pour que la violence soit la plus viscérale. 

La sortie de Lords of the Fallen 2 est attendue pour cette année en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 25 mars 2026
17:28


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Lords of the Fallen 2

Jeu : Action/RPG
Editeur : CITY Interactive
Développeur : Hexworks
2026
2026
2026

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