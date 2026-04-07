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007 First Light : le choix d'un James Bond plus jeune expliqué par IO Interactive

007 First Light : le choix d'un James Bond plus jeune expliqué par IO Interactive

007 First Light se dévoile un peu plus à travers le troisième épisode de Beyond the Light, la série de carnets de développeurs que IO Interactive propose pour passer le temps d'ici à la sortie du jeu prévue en Mai prochain. Ce nouvel épisode nous plonge dans les coulisses de la narration, afin de nous montrer comment l’équipe a réinventé les origines de James Bond pour le jeu vidéo, en proposant une version plus jeune et pleine d’espoir de l’agent 007. Le scénariste principal, du nom de Michael Vogt, explique que l'idée était de créer un Bond en apprentissage, moins cynique et désabusé que dans ses aventures ultérieures, mais déjà aventureux, audacieux et charismatique. La vidéo met d'ailleurs en lumière comment les équipes de level design ont fait pour que chaque mission, chaque dialogue et chaque séquence reflète la personnalité et les choix du nouveau James Bond qui a la vingtaine. C'est un personnage qui cherche à se faire un nom dans le monde de l’espionnage et il n'hésitera pas à faire usage de ses performances comme le sang-froid, la débrouillardise et le sens de l’audace. 

007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC, et il est d’ores et déjà disponible en précommande, avec des éditions Collector et Legacy. Ceux qui précommandent bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers l’édition Deluxe, incluant un accès anticipé de 24 heures et des objets exclusifs en jeu. Voilà.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 7 avril 2026
16:13


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007 First Light

Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
27 Mai 2026
27 Mai 2026

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