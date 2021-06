Charts Steam : Going Medieval s'empare de la première place du classement

Cette semaine, c'est l'early access du city-builder Going Medieval qui s'empare de la première place des charts Steam. Le jeu qui mêle survie et gestion est en effet disponible depuis le 1er juin sur la plateforme de Valve. La médaille d'argent revient au season pass d'ARK Genesis, tandis que le jeu de pirates Sea of Thieves s'offre une seconde jeunesse sur Steam et s'empare de la troisième marche du podium. La médaille en chocolat revient à Necromunda Hired Gun, tandis que le top 5 est complété par ARK : Survival Evolved.

CHARTS STEAM SEMAINE 22 (du 31 mai au 6 juin 2021)

1/ Going Medieval

2/ ARK Genesis Seaosn Pass

3/ Sea of Thieves

4/ Necromunda Hired Gun

5/ ARK Survival Evolved

6/ Valve Index VR Kit

7/ Grand Theft Auto V

8/ Mass Effect Legendary Edition

9/ Battlefield V

10/ No Man's Sky