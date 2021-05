Steam : les jeux de la plateforme bientôt sur PlayStation, Xbox et Switch ?

Maintenant que le cross-play ne semble plus être un problème ( enfin, presque ) et que Microsoft ne cache plus sa volonté à s'exporter carrément sur les machines concurrentes, plus rien ne parait impossible. Ainsi, quand Gabe Newell, célèbre patron de Valve Software a participé à une session de questions-réponses avec des lycéens, un petit malin s'est empressé de lui demander si, à tout hasard, il y avait moyen que les jeux Steam ne débarquent un jour sur consoles de salon. Et le big boss de la célèbre firme a ainsi lâché une phrase qui n'est pas passée inaperçue :Un détail rapidement relayé par l'ensemble de la presse, forcément, qui laisse penser que oui,Ou bien, peut-être que Steam n'a conclu un accord qu'avec un constructeur précis. Ou alors, ceci est un très gros troll de l'Américain, on ne sait pas trop : du coup, on va faire comme il dit et sagement attendre encore quelques mois.