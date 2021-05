PlayStation : Sony exige de l'argent pour chaque jeu en cross-play, des conditions très strictes révélées

Un mail d'Epic Games à Sony pour les convaincre de s'ouvrir au cross-play





Pendant très longtemps, Sony a fermé ses portes au cross-play avec une fermeté presque décourageante. Ce n'est qu'en 2019 que la firme s'est finalement ouverte à cette fonctionnalité avec un premier jeu plutôt populaire, un certain Fortnite, en guise de test. Epic Games, qui développe et édite le célèbre battle royale, est actuellement en procès contre Apple et plusieurs mails ont alors été rendus publiques dans le cadre de cette bataille juridique. Entre autres,Premièrement,: l'entreprise de Tim Sweeney a notamment proposé de faire passer PlayStation "pour des héros", d'inclure des personnages exclusifs pour les abonnés au PS Plus ou carrément de sortir un jeu dédié au PlayStation VR 2.On ne sait pas trop ce qui en a été conclu mais, surtout, le constructeur nippon a finalement imposé... des compensations financières, et ce pour tous les futurs jeux utilisant le cross-play. Plus précisément, on parle alors de cross-progression, permettant aux joueurs de récupérer leurs comptes et leurs achats sur n'importe quelle plateforme : justement,Le but étant évidemment de rééquilibrer la balance, la société perdant de l'argent sur le cross-play.À vrai dire, la politique de PlayStation a toujours été de prioriser ses contenus pour ses propres supports, bien que celle-ci tend à changer doucement. Des exclusivités PS4 commencent effectivement à débarquer sur PC et, récemment, nous avons eu vent du projet très sérieux de porter des franchises phares sur mobile. De là à ce que Sony annule de facturer les studios pour le cross-play ? Peut-être pas.