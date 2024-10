Subnautica 2 : 10 ans après, la suite est annoncée et elle va arriver très rapidement

Parmi les annonces qu'il fallait retenir du Xbox Partner Preview, il y avait Subnautica 2, une suite attendue par de nombreux joueurs qui ont découvert cette licence pour la première fois en 2014. Les développeurs de Unknown Worlds Entertainment reproduiront d'ailleurs le même schéma commercial en proposant le jeu en accès anticipé d'abord sur Xbox Series X|S, PC Windows PC via le programme Xbox Game Preview.









Aujourd’hui, lors de l’événement Xbox Partner Preview, nous avons le plaisir d’annoncer que Subnautica 2, la suite très attendue de Subnautica et Subnautica: Below Zero, sera disponible en 2025 sur Xbox Series X|S, PC Windows PC via le programme Xbox Game Preview. Pas de détail sur le gameplay puisque la vidéo d'annonce ne propose que des images générées en CGI, mais d'après le studio, ça travaille sec pour que l'expérience soit aussi intéressante que le premier épisode qui était sorti officiellement en 2018. Voici d'ailleurs ce que les développeurs annoncent aux joueurs :



"Nous travaillons d’arrache-pied pour poser les bases de cette nouvelle expérience Subnautica. Depuis le début, notre objectif est de permettre à un maximum de membres de notre communauté de participer à l’accès anticipé, pour que le développement se fasse main dans la main avec nos fans et nos joueuses et nos joueurs. C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers d’annoncer que Subnautica 2 (Game Preview) sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass."



"Le lancement via le programme Xbox Game Preview nous offre une formidable opportunité : celle de recevoir vos retours en temps réel. Vos avis ont d’ailleurs joué un rôle essentiel dans l’orientation de Subnautica et Subnautica: Below Zero et nous sommes ravis de suivre cette même approche pour Subnautica 2 !"



"Comme le montre la bande-annonce dévoilée lors de l’événement, Subnautica 2 marque une première dans la franchise : vous explorerez au-delà de la planète 4546B. Que vous soyez un vétéran des précédentes aventures ou que vous découvriez l’univers de Subnautica, vous aurez l’occasion d’explorer des environnements luxuriants, de rencontrer des créatures fascinantes à chaque recoin et de percer les mystères cachés au cœur de cette nouvelle planète. Et même si les anciens joueurs retrouveront certains éléments familiers, Subnautica 2 proposera des expériences inédites et surprenantes qui vous tiendront en haleine… ou plutôt sur vos nageoires !"