Xenoblade Genesis : le prochain épisode sur Switch 2 a des airs de Fire Emblem

Après plusieurs mois de silence et autant de spéculations sur le prochain projet de Monolith Soft, le studio a finalement levé le voile sur Xenoblade Genesis lors du Nintendo Direct. Là où beaucoup s'attendaient à une suite plus ou moins directe de la trilogie Xenoblade Chronicles, tout indique au contraire que le studio est en train d'ouvrir un tout nouveau chapitre pour sa licence phare. Dès les premières images, difficile d'ailleurs de reconnaître immédiatement l'ADN de Xenoblade. Le ton paraît plus médiéval, certains designs rappellent même par moments Fire Emblem Three Houses, et l'ensemble donne l'impression de s'éloigner volontairement des repères habituels de la série. Pourtant, en regardant de plus près, on retrouve rapidement plusieurs éléments qui semblent typiques de l'écriture de Tetsuya Takahashi.









Comme souvent avec Xenoblade, les thèmes philosophiques, religieux et métaphysiques semblent occuper une place centrale. Cette fois-ci, tout tourne autour de l'Anima, une mystérieuse énergie présentée comme la source de toute vie et de toute création. Le monde de Leukos, dans lequel se déroule l'aventure, intrigue déjà par sa structure étrange. Les premières images laissent penser que l'univers prend place à l'intérieur d'un immense anneau-monde, voire d'une sphère gigantesque défiant complètement les lois de la physique. Ajoutez à cela la présence de six soleils dans le ciel et on obtient immédiatement l'un des décors les plus atypiques jamais imaginés par Monolith Soft. L'Anima semble également être au cœur du gameplay et de la société de ce nouvel univers. Certains guerriers, appelés Vaisselaï, sont capables de manipuler cette énergie afin de déployer des pouvoirs particuliers. Difficile de ne pas y voir un parallèle avec les Lames et les Pilotes de Xenoblade Chronicles 2. Le jeu évoque également l'existence de cristaux d'Anima capables de renforcer considérablement leurs utilisateurs, mais au prix de l'enregistrement permanent de leurs pensées et de leurs actions. Les premières séquences montrent l'existence de plusieurs peuples, avec notamment des humains et des personnages aux traits plus elfesques, ainsi qu'un système de castes où la noblesse semble jouer un rôle important dans l'équilibre du monde.









Côté exploration, Monolith Soft semble avoir des ambitions encore plus importantes, forcément avec une Nintendo Switch 2 plus puissante, pourquoi s'en priver ? Du coup, les environnements aperçus dans le trailer affichent une ampleur impressionnante et paraissent encore plus vastes et détaillés que ceux des précédents épisodes. Heureusement quelque part. Il sera possible de parcourir ce monde aussi bien à cheval qu'à dos de créatures volantes ressemblant à des dragons, ce qui promet des déplacements particulièrement spectaculaires. Prévu exclusivement sur Nintendo Switch 2 courant 2027, Xenoblade Genesis s'annonce déjà comme l'un des projets les plus ambitieux de Monolith Soft.























