Nintendo Switch Sports Resort : une suite sur Switch 2 avec des combats de pouces

Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026. Une suite qui arrive 4 ans après l'épisode Switch 1 et qui va proposer des activités différentes.

Vous pensiez que Nintendo en avait fini avec le motion gaming ? Que nenni ! Voilà qu'est annoncéLe jeu proposera 12 sports au total, avec des classiques comme le tennis, le bowling ou le golf, mais aussi de nouvelles activités plus “expérimentales” comme l’hydravion, le skateboard ou la fameuse bataille de pouce, largement mise en avant lors du Nintendo Direct, et qui a fait l'objet de parodies et de moqueries sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, avec ce Nintendo Switch Sports Resort , l’idée n'a pas changé depuis la Wii, à savoir utiliser les Joy-Con 2 pour reproduire des gestes simples, comme à l'époque où Nintendo voulait transformer les plus de 65 ans en gamer invétéré.Cela dit, comme pour les précédents épisodes, l’expérience prend surtout son sens quand on joue avec d’autres. Tout seul, le jeu montre vite ses limites, faute de contenu scénarisé ou de vraie progression qui tiendrait sur la durée. Et puis, comme souvent avec ce type de motion gaming, la magie ne dure pas éternellement. Sur le moment, ça fonctionne, surtout dans un contexte social, mais on reste sur une formule qui a déjà beaucoup vécu. Le fait de devoir bouger physiquement pour des actions très basiques n’a plus vraiment l’effet de nouveauté qu’on pouvait ressentir à l’époque de la Wii, et ça se sent. Le jeu compense en partie avec les Ligues Pro et les contenus en ligne, accessibles via abonnement, qui ajoutent un peu d’enjeu et de progression. Mais là encore, on reste sur un système qui demande d’être investi pour vraiment exister sur le long terme. On verra à la sortie, mais ça va être amusant le temps d'un barbecue qui cuit... Sortie prévue pour le 22 octobre prochain sur Switch 2.