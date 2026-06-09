Splatoon Raiders : le virage solo narratif mis en avant dans une nouvelle vidéo

Nintendo continue de préparer le terrain pour le lancement de Splatoon Raiders, prévu le mois prochan, et visiblement, l'éditeur compte bien en faire l'un des gros rendez-vous de son été. Après une nouvelle apparition lors du dernier Nintendo Direct, le spin-off solo de la licence s'est offert un trailer bien plus détaillé, mais surtout a annoncé aussi un Nintendo Direct entièrement consacré au jeu et sera diffusé le 30 juin. Pour ceux qui auraient manqué les précédentes présentations, Splatoon Raiders prend un peu ses distances avec la formule multi habituelle de la série pour proposer une aventure davantage centrée sur l'exploration et la progression. Direction en effet l'archipel Spirhalite, où les joueurs partiront à la recherche de trésors en compagnie des Tridenfer, un trio de musiciens aventuriers déjà bien connu de l'univers Splatoon. L'objectif sera d'explorer différentes zones, de récupérer des ressources et surtout d'affronter de nombreux Salmonoïdes qui peuplent l'archipel. Pour survivre, il faudra évidemment compter sur tout un arsenal d'armes et de gadgets améliorables, mais aussi sur l'aide d'un immense robot d'exploration piloté par l'un des membres des Tridenfer. Au fil des expéditions, il sera possible de gagner de nouveaux pouvoirs et de faire évoluer son équipement pour avancer dans l'histoire.









Nintendo garde encore quelques cartouches sous le coude puisque le Splatoon Raiders Direct du 30 juin doit justement présenter en détail les différentes régions du jeu, son système de progression, son scénario, ses activités secondaires ainsi que les fonctionnalités multijoueurs qui accompagneront l'aventure. En parallèle, la communication autour du jeu va encore s'accélérer dans les prochaines semaines. Dès le 23 juin, des bandes dessinées officielles seront publiées quotidiennement sur l'application Nintendo Today afin de raconter les événements qui précèdent l'histoire de Splatoon Raiders. Un Splatfest spécial sera également organisé dans Splatoon 3 du 11 au 13 juillet, avec un thème directement lié à cette nouvelle aventure.













Et cerise sur le gateau, une nouvelle paire de Joy-Con 2 aux couleurs des Tridenfer a été dévoilée, avec un Joy-Con gauche bleu vif et un Joy-Con droit jaune particulièrement flashy. Ils sont prévus en même temps que la sortie du jeu, à savoir le 23 juillet 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2. Vous savez tout.







