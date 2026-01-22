Mario Kart World : le mode 'Survie' désormais jouable en équipe, le jeu se met à jour avec la version 1.5.0

Sept mois après sa sortie, Mario Kart World propose enfin sa première mise à jour, avec de nouvelles fonctionnalités, des bugs corrigés et des ajouts bienvenus. Avec cette version 1.5.0, la principale nouveauté qu'on retient, c'est le mode Survie en équipes, mais cette fois-ci, les joueurs peuvent former des équipes. Binômes, trios ou quatuors sont possibles, avec l’IA qui complète les équipes incomplètes, d'autant que les points sont attribués par groupe, ce qui signifie qu’un joueur éliminé tôt ne pénalise pas nécessairement l’ensemble de l’équipe. La victoire revient naturellement à une équipe si tous ses membres franchissent le dernier checkpoint. En parallèle, cette mise à jour corrige plusieurs bugs signalés précédemment, notamment des plantages lorsqu’un joueur incarne Kamek sur Choco Mountain et des problèmes d’affichage des classements en ligne. Tout est d'ailleurs détaillé sur le site officiel.







