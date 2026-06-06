1666 Amsterdam : c'est le nouveau jeu de Patrice Desilet, le créateur d'Assassin's Creed, qui est parti d'Ubisoft

En jachère depuis plus de dix ans, 1666 Amsterdam était presque devenu un mythe dans l'industrie du jeu vidéo. Un projet dont on entendait parler de temps en temps, sans jamais vraiment savoir s'il finirait par voir le jour. Et pourtant, contre toute attente, le jeu est enfin réapparu lors du Summer Game Fest 2026 avec un premier trailer de gameplay et même un prologue jouable disponible dès maintenant sur Steam. Mais ce qui rend cette annonce particulièrement forte, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière, car 1666 Amsterdam n'est pas seulement le nouveau jeu de Patrice Désilets, c'est aussi un projet qu'il poursuit depuis plus de 15 ans, après avoir traversé une véritable guerre avec Ubisoft.







Patrice Désilets VS Ubisoft



Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Patrice Désilets est tout simplement le créateur d'Assassin's Creed. Dès 2010, alors que la licence explose en popularité, il commence pourtant à exprimer ses inquiétudes en interne. Selon lui, sortir un nouvel épisode chaque année risque de nuire à la qualité de la série sur le long terme. Une position qui ne colle évidemment pas avec la stratégie d'Ubisoft de l'époque. Quelques mois plus tard, il quitte l'entreprise. Officiellement, il s'agit d'une démission. Officieusement, beaucoup considèrent encore aujourd'hui qu'il a été poussé vers la sortie. L'année suivante, THQ lui offre une nouvelle opportunité en créant un studio spécialement pour lui. C'est là que naît 1666 Amsterdam, un projet ambitieux mêlant histoire, fantasy et narration. Sauf qu'en 2013, THQ fait faillite. Ubisoft rachète alors plusieurs actifs de l'éditeur, récupère le projet... et licencie Patrice Désilets dans la foulée. Pire encore, l'entreprise conserve les droits sur 1666 Amsterdam, empêchant son créateur de poursuivre le développement de son propre jeu. S'ensuit alors une longue bataille juridique. Pendant trois ans, Désilets se bat pour récupérer sa création, et finalement, en 2016, il obtient gain de cause et récupère les droits du projet. Mais entre-temps, tout est à reconstruire.





Après son Ancestors The Humankind Odyssey qui n'a convaincu personne, son studio Panache Digital Games est prêt à dévoiler ce projet qu'on pensait parfois condamné à ne jamais exister. Dans 1666 Amsterdam, on suivra notamment Noa Brooklyn, une jeune femme élevée pour accomplir un destin qu'elle n'a jamais choisi, tandis qu'un autre personnage, Aaron, se retrouve projeté dans une situation pour le moins étrange puisqu'il observe désormais le monde à travers les yeux d'un chat. Le récit naviguera entre plusieurs époques — 1666, 1999 et le présent — dans un univers de fantasy sombre où des entités mystérieuses influencent secrètement le destin d'Amsterdam depuis des siècles. Sur le papier, le concept paraît volontairement déroutant, mais c'est aussi ce qui le rend fascinant. Et au-delà du jeu lui-même, difficile de ne pas voir dans cette annonce une forme de revanche personnelle pour Patrice Désilets. Treize ans après avoir perdu son projet, dix ans après avoir récupéré ses droits, il peut enfin montrer au public ce sur quoi il travaille depuis si longtemps.







Assassin's Creed Hexe, c'est toi ?





Ce qui est d'ailleurs assez amusant quand on regarde tout ça avec un peu de recul, c'est qu'il est difficile de ne pas penser à Assassin's Creed Hexe. Depuis sa première présentation, le jeu d'Ubisoft mise lui aussi sur une ambiance beaucoup plus sombre, mystique et ésotérique, avec de la sorcellerie, des sociétés secrètes et une approche qui s'éloigne du traditionnel récit historique de la série. Évidemment, les deux projets restent différents sur le papier, mais quand on connaît l'histoire de 1666 Amsterdam, la comparaison saute presque aux yeux. Coïncidence ou simple évolution naturelle des idées au sein de l'industrie, chacun se fera son avis, mais le rapprochement est suffisamment évident pour que beaucoup de joueurs l'aient déjà remarqué.















