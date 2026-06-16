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1666 Amsterdam : Patrice Désilets nous explique pourquoi il a choisi Amsterdam

1666 Amsterdam : Patrice Désilets nous explique pourquoi il a choisi Amsterdam

Après son apparition remarquée lors du Summer Game Fest, 1666 Amsterdam poursuit sa campagne promotionnelle, avec une nouvelle vidéo publiée par le studio Panache Digital Games. Il s'agit d'un carnet de développeurs dans lequel l'équipe revient sur la création de son Amsterdam du XVIIème siècle, le lieu de cette aventure qui va mélanger exploration, occultisme et sorcellerie. L'occasion d'apprendre que même si ce projet est porté par Patrice Désilets depuis plus de quinze ans, sa création est née presque par hasard. En fait, lors d'un séjour à Amsterdam, Patrice Désilets est tombé sur une façade portant l'inscription « ANNO 1666 » et c'est ce qui va lui donner envie de planter le décord de son prochain jeu, qui se déroulera dans l'Amsterdam du XVIIème siècle, en pleine époque des chasses aux sorcières.



Pour donner corps à cette vision, une cinquantaine de développeurs ont été envoyés sur place en 2024. L'objectif n'était pas seulement de prendre des photos ou de récolter de la documentation, mais de comprendre la ville dans ses proportions réelles, son architecture et son atmosphère. Les canaux, les ruelles étroites, les maisons penchées ou encore les intérieurs visibles depuis la rue ont servi de références directes pour la création du monde. L'équipe explique notamment avoir été frappée par l'étroitesse des lieux, un détail qu'il a fallu retranscrire dans le jeu sans nuire au confort du joueur dans ses déplacements. Pour reproduire les célèbres maisons hollandaises, Panache Digital Games a même développé un outil interne baptisé Housebuilder. Grâce à lui, les développeurs peuvent générer rapidement des bâtiments réalistes tout en conservant une certaine variété architecturale, avec en prime la possibilité d'entrer dans pratiquement toutes les maisons. Les joueurs pourront s'infiltrer par les fenêtres, grimper sur les toits, utiliser leur chat pour accéder à des passages étroits ou encore posséder certains habitants afin de déverrouiller de nouvelles zones.

Parce que oui, dans 1666 Amsterdam, les joueurs incarneront Noa Brooklyn, une Perceptrice capable de manipuler des pouvoirs occultes hérités de son clan. Mais elle ne sera pas le seul personnage jouanble, une seconde intrigue dans le jeu permettra de suivre Aaron, un autre protagoniste venu de 1999, capable d'observer le monde à travers les yeux d'un chat. Le Dev Diary nous permet d'apprendre que le travail de recherche historique a également occupé une place importante dans le développement. L'équipe s'est notamment rendue au Rijksmuseum, dans plusieurs bibliothèques spécialisées ainsi qu'au Musée de la Sorcellerie afin de documenter les croyances et les persécutions de l'époque. Si certains lieux ont été adaptés ou entièrement inventés pour les besoins du gameplay, le studio assure avoir cherché à préserver l'identité de la ville avant tout. 

 

1666 Amsterdam arrivera en accès anticipé cette année sur PC.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 16 juin 2026
16:02


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1666 Amsterdam

Jeu : Action
Développeur : Panache Digital Games
N.C.
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