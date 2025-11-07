JeuxActuJeuxActu.com

Marvel 1943 Rise of Hydra : le jeu repoussé à 2026 à une date inconnue désormais

Il n'y a pas que GTA 6 qui a vu sa date de sortie glisser subitement, celle de Marvel 1943 Rise of Hydra également. Mais ce retard de calendrier est passé quasiment inaperçu, éclipsé par celui bien plus retentissant de GTA 6, annoncé quelques heures plus tôt. Forcément, en terme de hype, les deux jeux ne boxent pas dans la même catégorie. Le projet de Skydance Games reste cependant ambitieux : une aventure super-héroïque en pleine Seconde Guerre mondiale, où Captain America et Black Panther affrontent les machinations d’Hydra à Paris. Le studio explique vouloir garantir un niveau de qualité premium, fidèle à l’univers Marvel, mais n’a communiqué aucune nouvelle fenêtre de sortie. Même les premières images publiées en septembre — montrant Black Panther en action contre des soldats allemands — n’ont suscité que peu de réactions, sans doute parce qu'il s'agissait d'images en CGI et rien de bien concret. 

Marvel 1943 : Rise of Hydra

Le projet, dévoilé en 2023, s’inscrit dans la lignée des productions “cinématiques” d’Amy Hennig, connue pour son sens du récit et de la mise en scène. Skydance ambitionne d’en faire un blockbuster interactif, accessible à un large public tout en respectant l’héritage des personnages. Dans un communiqué publié par le studio, Skydance Games explique les raisons de ce nouveau report :

“Notre objectif est de développer des jeux premium inoubliables qui rendent honneur à leurs personnages et aux mondes dans lesquels nous avons la chance de travailler. Marvel 1943 : Rise of Hydra est un projet ambitieux, et nous voulons nous assurer qu’il atteigne le degré de qualité que notre équipe, nos joueurs et nos fans attendent. Pour concrétiser pleinement cette vision, nous avons pris la décision de décaler la sortie du jeu.”

On espère que le jeu finira bien par sortir, parce que Amy Hening a la même réputation de chat noir qu'une certaine Jade Raymond. Du talent par le passé, beaucoup de projets, mais aucun jeu qui ne sort véritablement depuis plus de 10 ans, et c'en est inquiétant...


