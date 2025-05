Marvel 1943 Rise of Hydra : la sortie est repoussée à 2026, même si on avait oublié son existence

C’est désormais confirmé : Marvel 1943 Rise of Hydra, le jeu développé par Skydance New Media, ne sortira pas en 2025. Initialement prévu pour ce Noël (après les indiscrétions du comédien incarnant Black Panther), le titre est désormais reprogrammé pour le premier semestre 2026, sans date précise. Une décision officialisée par un communiqué concis de Skydance, évoquant « la volonté de livrer un jeu à la hauteur des attentes, à tous les niveaux de production ». Ceci étant dit, avec le peu de communication et zéro image de gameplay dévoilé, Marvel 1943 Rise of Hydra est un jeu qui était sorti des radars de tout un chacun, et beaucoup se sont rappelés de son existence à travers cette annonce de report.





Rappelons que Marvel 1943 Rise of Hydra marque les débuts tonitruants de Skydance New Media, un studio dirigé par Amy Hennig, ancienne directrice créative sur Uncharted. L’ambition est claire depuis l’annonce : un jeu d’action-aventure cinématographique, ancré dans les années 40, mettant en scène Captain America et Black Panther dans un Paris occupé par l’Hydra. Une direction artistique sombre, des personnages historiques, et une narration à plusieurs voix promettaient une approche originale de l’univers Marvel. Sur le papier, c'est intéressant, in-game, on attend de voir...