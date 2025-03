Marvel 1943 Rise of Hydra : l'acteur de Black Panther fait fuiter la date de sortie

Un an que Marvel 1943 Rise of Hydra a été annoncé, mais depuis, c'est le silence-radio total, à tel point que beaucoup de monde se pose la question sur la faisabilité du projet. C'est vrai, entre un trailer soi-disant in-engine un peu trop beau pour être vrai, le fait que ce soit Amy Hennig qui soit sur le projet, elle qui n'a pas réussi à sortir un jeu depuis Uncharted 3 et son départ de Naughty Dog, certains ont peur que la malédiction la frappe une fois encore. Mais de bonnes nouvelles nous permettent de faire fuir ces inquiétudes, puisque l'acteur Khary Payton, qui joue le rôle de Black Panther dans le jeu, a indiqué au site The Direct que la date de sortie est prévu pour Noël 2025.



« On est toujours en train de travailler. On vise 2025… Quelque chose comme la période de Noël. Mais je suis tellement excité. »





Quant à l'approche souhaité pour Marvel 1943 Rise of Hydra, on serait proche du jeu d'action-aventure, avec une ambiance de film clichés de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, nous indique Amy Hennig. Elle confirme que le jeu nous fera voyager et que Paris ne sera pas le seul terrain de jeu, il y aura le Wakanda à explorer, notamment sa jungle luxuriante. Le jeu nous permettra d'explorer d'autres facettes de ces super-héros qu'on connaît par coeur. Captain America sera plus jeune que celui qu'on a vu dans le MCU, avec un Steve Roers qui continue à chercher ses marques, tandis que Black Panther ne sera que T'Chanda, le grand-père de T'Challa. C'est d'ailleurs cette version de Black Panther qui sera repris dans le MCU, si l'on se fie aux derniers leaks.