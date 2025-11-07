Red Dead Redemption 2 est désormais le 4ème jeu le plus vendu de tous les temps, c'est officiel !

Selon le dernier rapport financier de Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2 a dépassé les 79 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, ce qui lui permet de se hisser à la quatrième place des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps en termes d’unités écoulées. La franchise Red Dead dépasse désormais 106 millions d’unités vendues à l’échelle mondiale, et cette performance confirme la position dominante de Rockstar Games dans l’industrie vidéoludique. Red Dead Redemption 2 dépasse désormais Mario Kart 8, qui occupait la quatrième place avec 78,02 millions d’unités vendues sur Wii U et Nintendo Switch. Les seuls titres devant lui sont : Wii Sports (82,9 millions d’exemplaires, souvent inclus dans les bundles), GTA 5 (plus de 220 millions), et en tête de classement, Minecraft avec plus de 350 millions d’exemplaires vendus. Mais ce n'est pas tout, on apprend que Red Dead Redemption 2 s’est également distingué sur le marché américain, car selon les analystes, il s’agit du titre le plus vendu des sept dernières années aux États-Unis en termes de chiffre d’affaires. La version en ligne, Red Dead Online, est incluse gratuitement avec chaque exemplaire, et une version autonome est sortie en 2020, contribuant à l’engagement durable des joueurs.









Après le succès monumental de Red Dead Redemption 2, il semble difficile d’imaginer que Rockstar Games ne poursuivra pas la saga avec un troisième volet. Bien que l’éditeur n’ait encore rien officiellement annoncé, les déclarations récentes de Dan Houser, co-fondateur de Rockstar et ancien scénariste principal de la série, laissent entrevoir un projet qui est sans doute déjà en cours de réflexion. Au cours d’une interview récente, Dan Houser a exprimé sa conviction qu’un troisième jeu de la franchise verrait tôt ou tard le jour. Il a également souligné qu’il serait personnellement attristé de ne pas être impliqué si le projet se concrétisait, confirmant l’importance qu’il attache à l’univers narratif de la série. Pour les fans, cette prise de parole de Dan Houser constitue un signe rassurant, car on sait à quel point Red Dead est devenu ultra populaire, même en Chine.



