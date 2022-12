God of War Ragnarök : le Mode Photo est enfin disponible, voici toutes les fonctionnalités

God of War Ragnarök le mois dernier, le mode "Photo" est désormais disponible dans le jeu par le biais d'une mise à jour totalement gratuite. De quoi donner envie aux joueurs ayant déjà terminé l'aventure de se replonger dedans pour y faire les plus beaux clichés possibles. Comme ce fut le cas avec le God of War de 2018, il est possible de faire grimacer Kratos et Atreus, mais aussi d'autres personnages cette fois-ci, tels que Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Thor et Thrúd. Comme d'habitude, il y aura une multitude de fonctionnalités pour personnaliser ses photos, en réglant

Il faisait partie des éléments absents lors du lancement dele champ de vision, la longueur focale, la rotation caméra, la profondeur du champ, la distance de mise au point, l’ouverture, le grain photographique, l’exposition, l’intensité du filtre, avec possibilité d’ajuster la vibrance et la saturation. Voici d'ailleurs quelques exemples réalisés par les développeurs de Santa Monica Studios, en attendant les photos des internautes, à partager sur les réseaux sociaux.