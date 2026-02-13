JeuxActuJeuxActu.com

NEVA : un DLC surprise arrive, il s'agira du Prologue, tout savoir avec le trailer d'annonce...

Nomada Studio et Devolver Digital ont profité du dernier State of Play de Sony pour annoncer Neva Prologue, un DLC standalone qui revient sur la toute première rencontre entre Alba et Neva. Une extension surprise qui va se dérouler avant les événements du jeu principal. Notre guerrière Alba va en effet suivre une nuée de papillons blancs qui vont la conduire jusqu’aux marais corrompus, une zone hostiles et mystérieuse. C’est là qu’elle va découvrir Neva, alors jeune louveteau effrayé et seul. Pour progresser, Alba devra gagner sa confiance et protéger le petit animal face aux ennemis et aux forces obscures qui hantent ces marais. Le DLC va introduire trois nouveaux environnements différents, avec des boss à chaque fois à abattre. Les joueurs les plus acharnés pourront également relever cinq défis secrets, conçus pour tester leur maîtrise et leur précision dans ce monde corrompu. Comme toujours, la direction artistique est assurée par Conrad Roset, dont le style unique confère à Neva une identité visuelle poétique et reconnaissable. 

 

Il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir cette extension puisque Neva Prologue sortira le 19 février 2026 sur toutes les plateformes prévues, au prix de 2,99€. À ce tarif, c'est vraiment cadeau.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 13 février 2026
