NEVA : nouvelle vidéo hypnotisante du nouveau jeu des créateurs de GRIS, on dirait du Ghibli...

On en sait un peu plus sur Neva, le prochain jeu des studios Nomada, connu pour GRIS, un jeu indépendant sorti en 2018 et qui avait fait sensation pour son univers et son design hypnotisant. L'annonce de Neva il y a plus d'un an avait été remarquée, et enfin, on sait que le titre débarquera cette année, le 15 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Les consoles d'ancienne génération avaient été pressenties au départ, mais elles ont été abandonnées au final. Très inspiré des oeuvres du studio Ghibli dans son esthétique et son pitch aussi, Neva va nous raconter le lien puissant qui unit une jeune femme et un magnifique loup, dans un monde en pleine décrépitude. Suite à une rencontre traumatisante avec les forces des ténèbres, Alba se voit liée à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vont vivre des aventures pleines de dangers, de rencontres et de défis, qui permettront à l’animal de gagner en maturité. L’exploration de cet univers damné, presque éteint, permettra à leur relation d’évoluer.

Les développeurs annoncent la couleur avec honnêteté : Neva a été construit sur les fondations de GRIS, ce qui signifie qu'on va retrouver un gameplay assez similaire, mais qui devrait néanmoins proposer quelques évolutions, avec notamment des combats légers et intuitifs qui voient Alba contrôler de concert son épée et son acolyte contre des hordes de créatures monstrueuses.