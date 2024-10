NEVA : un trailer de lancement et une édition physique + collector dévoilé

Une édition physique "Devolver Deluxe" sera également disponible à la même date sur ces consoles, comprenant en plus du jeu en édition physique un superbe artbook de concepts et illustrations à couverture souple de 88 pages, la bande-son officielle du jeu par Berlinist, sur CD et en téléchargement numérique, le tout dans une boite de rangement de collection. Parfait.

Pour fêter la sortie de NEVA, aujourd'hui 15 octobre 2024, Nomada Studio et Devolver Digital ont publié le trailer de lancement. L'occasion de se plonger dans cette ambiance si unique dans ce monde qui se meurt, mais que Alba et Neva vont tenter de sauver. C'est l'union entre cette jeune femme armée d'un katana et d'un louveteau qui a perdu sa maman qui va leur permettre d'aller aussi loin. Neva, c'est un jeu qui a été bâti sur les fondations de GRIS, leur premier jeu sorti en 2018, à qui on a rajouté une dimension combat. L'univers est également plus chaleureux, avec un rapport à la nature très fort, rappelant les oeuvres de Hayao Miyazaki et du studio Ghibli. Notre test complet est d'ailleurs disponible juste ici Une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, on apprend aussi qu'une version physique du jeu est prévue pour le 14 mars 2025, à la fois sur PS5 et Nintendo Swtch, les autres versions étant invitées gentiment à se brosser.