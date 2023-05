NEVA : c'est le nouveau jeu des créateurs de GRIS, et c'est déjà splendide

Il n'y avait pas que des AAA lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023 (fort heureusement d'ailleurs), mais aussi des jeux indés que Sony Interactive Entertainment a souhaité mettre en exergue. Parmi eux, un certain NEVA, qui n'est autre que la nouvelle production de Nomada Studio, les créateurs du fabuleux GRIS sorti en 2018 , et qui va nous raconter l'histoire qui lie Alba, une jeune femme guerrière, à un loup blanc doté de cornes magnifiques. Le trailer d'annonce permet de faire la connaissance des deux personnages, mais aussi leur rencontre, et comment cette relation est née d'un événément tragique. Le louveteau espiègle et curieux va évidemment grandir, gagner en maturité et férocité. Ensemble, ils vont tout faire pour empêcher que les ténèbres ronge le monde afin de lui redonner ses couleurs chatoyantes. Un thème évidemment bien connu du jeu vidéo, mais traité ici avec le coup de crayon de Conrad Roset, un artiste espagnol qui s'était déjà chargé de GRIS. Sa direction artistique fait mouche immédiatement, d'autant qu'elle sera accompagnée d'une musique qui sera visiblement envoûtante. D'ailleurs, on apprend que NEVA est construit sur les fondations de Gris, avec la garantie d'avoir des séquences de plateforme, des puzzles et des combats plus dynamiques, sabré à la main pour Alba.La sortie de NEVA est prévue pour 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.