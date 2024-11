NEVA : un making of pour découvrir les coulisses de création de ce jeu incroyable

Sorti le 15 octobre dernier, NEVA fait partie de ces jeux qui ont marqué 2024 et ce n'est pas une grande surprise quand on sait que c'est Nomada Studio, les créateurs de GRIS derrière cette pépite. Le jeu a d'ores et déjà plusieurs nominations aux Game Awards, et en attendant de savoir quels sont les prix qu'il pourrait remporter, le studio espagnol se livre un peu plus à travers cette vidéo making of. L'occasion de voir tout le processus de création, notamment de Conrad Roset, le Creative Director, qui est devenu papa juste avant le début du développement de NEVA. C'est cette parentalité qui l'a poussé à parler de cette histoire de loup orphelin recueilli par cette jeune femme guerrière, durant ces 4 saisons. NEVA parle aussi du cycle de protection entre les parents et les enfants, mais aussi de l'évolution du gameplay, plus orienté action avec un système de combat. Vous pouvez retrouver notre test de NEVA juste ici en version écrite , mais aussi en vidéo-test.