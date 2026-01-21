Les Chinois de TLC ont-il racheté les télé Bravia à Sony, on vous explique tout !

Alors que le CES 2026 de Las Vegas résonne encore dans notre esprit, Sony a surpris tout le monde en annonçant confier le contrôle opérationnel de sa gamme de téléviseurs Bravia à la marque chinoise TCL, via une joint-venture où le groupe chinois détiendra 51% des parts et Sony 49%. Le communiqué de presse précise qu'il ne s’agit pas d’une cession totale, et que Bravia restera une marque exploitable et commercialisée sous licence, mais le pilotage sera désormais assuré par TCL. L’opération, qui doit encore obtenir le feu vert des autorités, sera progressivement mise en place d’ici 2027.





Ce move peut paraître étonnant, mais il reflète avant tout une tendance de fond. En fait, depuis plus de dix ans, le marché du téléviseur est devenu un secteur à marges très faibles, dominé par des acteurs capables de produire à grande échelle. Samsung et LG règnent sur le haut de gamme, tandis que TCL, Hisense ou Xiaomi imposent une pression constante sur les prix. Sony, malgré une réputation irréprochable pour le traitement d’image et la colorimétrie, se retrouve de plus en plus marginalisé en volumes. Avec cette joint-venture, les deux acteurs trouvent une solution win-win comme on dit dans le jargon du business. Pour Sony, c’est un moyen de réduire les coûts, sécuriser l’approvisionnement en composants et mutualiser la R&D industrielle, tout en continuant à exister sur le marché. Pour TCL, c’est une opportunité unique, à savoir capitaliser sur l’image premium de Bravia, encore très forte en Europe et au Japon, et accélérer sa montée en gamme.





Kimio Maki, Directeur Représentant, Président et CEO de Sony Corporation :

« Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord avec TCL dans le cadre d’un partenariat stratégique. En combinant l’expertise de nos deux entreprises, nous visons à créer une nouvelle valeur pour les clients dans le domaine du divertissement à domicile, en offrant des expériences audio et visuelles encore plus captivantes aux consommateurs du monde entier. »





DU Juan, Président de TCL Electronics Holdings Limited :

« Nous estimons que ce partenariat stratégique avec Sony représente une opportunité unique de combiner les forces de Sony et de TCL, créant ainsi une plateforme puissante pour une croissance durable. Grâce à la complémentarité stratégique des activités, au partage de technologies et de savoir-faire, et à l’intégration opérationnelle, nous nous attendons à accroître la valeur de notre marque, atteindre une plus grande envergure et optimiser la chaîne d’approvisionnement afin de proposer des produits et services supérieurs à nos clients. »

Ça ne changera rien pour le consommateur

À court terme, rien ne changera pour les acheteurs, puisque les modèles Bravia actuellement en rayon et ceux attendus pour 2026 conservent leur support logiciel, leurs garanties et leur positionnement premium. Mais à moyen terme, les futures générations pourraient intégrer des dalles Mini-LED ou LCD provenant des usines TCL, tandis que Sony garderait le contrôle du logiciel, du traitement d’image et de l’interface. L’idée est d’améliorer le rapport qualité-prix, surtout sur le milieu de gamme, un segment où Sony était de plus en plus absent. Cela dit, à long terme, le risque est réel, car Bravia s’est bâtie une réputation sur des téléviseurs fidèles et pensés pour le cinéma, quitte à vendre moins. TCL, de son côté, excelle dans l’optimisation des coûts et la performance brute. La clé sera de trouver un équilibre : si Sony conserve la main sur le traitement vidéo et la calibration, la marque pourrait rester une référence qualitative tout en devenant plus accessible. Sinon, Bravia risque de perdre ce qui la distinguait vraiment.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie plus globale de Sony, qui recentre ses investissements sur ses activités les plus rentables : jeux vidéo, musique, cinéma, capteurs photo. Le téléviseur n’est plus un pilier majeur des revenus de la marque japonais, mais un élément de l’écosystème du salon. Aujourd’hui, acheter un Bravia reste un choix sûr, mais demain, il faudra surveiller attentivement les premières générations conçues dans le cadre de cette joint-venture, car elles détermineront si Bravia restera une marque premium de référence ou deviendra un label premium surtout marketing dans un marché standardisé. Wait and see comme on dit...