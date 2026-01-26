Nioh 3 : nouvelle vidéo de gameplay de 17 min pour nous montrer ce qui nous attend dans le jeu

C'est la dernière ligne droite pour Nioh 3, dont la sortie est fixée au 6 février prochain et KOEI Tecmo a décidé de proposer un aperçu vidéo conséquent, revenant en long et en large sur les mécaniques et l’univers du jeu. La grande nouveauté de ce troisième épisode est la possibilité de switcher à la volée entre deux styles de combat distincts : Samouraï et Ninja. Le Samouraï repose sur la puissance, la maîtrise du Ki, les parades millimétrées et les trois postures emblématiques de la série, tandis que le Ninja privilégie la mobilité, les esquives acrobatiques et un Ninjutsu plus développé. Cette dualité permet d’adapter sa stratégie à chaque adversaire, mais le joueur reste libre de se cantonner à un style s’il préfère un gameplay plus homogène. Chaque build dispose de son arbre de compétences, de son set d’armes et de sa propre approche du combat, enrichissant considérablement la profondeur tactique.







En parallèle, de nouvelles mécaniques comme la Jauge d’Art et le système de fusion avec les Esprits Gardiens introduisent encore plus de variété. La Jauge d’Art se remplit en attaquant ou en bloquant, et permet d’activer la Maîtrise des Arts pour réduire la consommation de Ki et enchaîner des attaques puissantes. Quant à la transformation en yokai, elle offre invulnérabilité et dégâts décuplés, mais avec un temps de recharge important. Ces ajouts renforcent la dimension stratégique et récompensent la maîtrise parfaite des mécaniques. KOEI Tecmo nous rappelle aussi que Nioh 3 traverse plusieurs époques du Japon, à savoir Sengoku, Edo et Bakumatsu, dans de vastes « open fields » qui sont là pour encourager l’exploration et la découverte. Chaque zone regorge de secrets, de sous-quêtes, de donjons appelés Purgatoires et de points d’intérêt. Tout cela prendra forme d'ici quelques jours. Patience.



