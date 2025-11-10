ARC Raiders : le phénomène multijoueur qui dépasse Helldivers 2 et pète des records

Depuis son lancement le 30 octobre 2025, ARC Raiders s’est imposé comme l’un des plus gros succès surprises de l’année. Une semaine après sa sortie, le jeu a en effet enregistré un pic de 462 488 joueurs simultanés sur Steam, surpassant non seulement son propre record de lancement (264 673 joueurs), mais également le sommet historique de Helldivers 2, jusqu’alors considéré comme le succès multijoueur majeur de 2024 (458 709 joueurs). Toutes plateformes confondues, le week-end dernier, le titre a même rassemblé plus de 700 000 joueurs simultanément, illustrant l’ampleur de sa percée. Le phénomène est d’autant plus impressionnant que ARC Raiders est une nouvelle propriété intellectuelle, développée indépendamment sans le soutien d’un géant comme Sony, contrairement à Helldivers 2. Son succès souligne l’importance de la dimension communautaire : le jeu attire un public habitué aux expériences multijoueur immersives et compétitives, venant de titres comme Phasmophobia, Lethal Company ou même Helldivers 2.









Techniquement et structurellement, ARC Raiders se distingue par son gameplay PvPvE dans le genre extraction, contrastant avec le PvE pur de Helldivers 2. Son succès pourrait inspirer d’autres développeurs, mais la pérennité reste une inconnue : les exemples passés comme The Finals, également développé par Embark, montrent qu’un pic de lancement impressionnant peut rapidement retomber à une base quotidienne plus modeste (14 000 joueurs pour The Finals, contre 242 000 à son lancement). Sur le plan économique, Embark bénéficie d’un équilibre intéressant entre PC et consoles : environ 69% des joueurs sur Steam, et 31% répartis entre PlayStation et Xbox, représentant selon Alinea Analytics environ 2,5 millions d’exemplaires vendus et 100 millions de dollars de revenus.









À court terme, la trajectoire d’ARC Raiders est fulgurante, puisque le titre se classe quatrième parmi les jeux les plus joués sur Steam, devant des licences établies comme Battlefield 6. Mais pour s’installer durablement dans le paysage multijoueur, le studio devra proposer des contenus additionnels ambitieux, afin de passer du succès éphémère au « hit persistant » à la Tarkov.



