Assassin's Creed Black Flag : ce serait plus qu'un simple remake visuel et il pourrait arriver plus vite qu'on le pense...

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag refait à nouveau parler de lui un an et demi après que Kotaku ait dévoilé son existence par le biais de leurs informations bien sourcées. Si à l'heure actuelle Ubisoft n'a rien confirmé de l'existence de cette restauration du quatrième épisode de la saga Assassin's Creed, Yves Guillemot avait cependant confirmé que des projets de remakes concernant la franchise avait bel et bien été lancée. Toutefois, le site MP1ST a repéré la mention "Assassin’s Creed IV Black Flag Remake" sur le profil LinkedIn d'un employé d'Ubisoft qui a aussitôt changé sa publication pour ne pas se faire taper sur les doigts. Par chance, le site MP1ST n'a pas révélé le nom de la personne qui a fait fuiter l'information, mais donne quelques détails croustillants. La première, c'est qu'il ne s'agira pas uniquement d'un remake visuel, mais qu'on pourra compter sur des améliorations dans le gameplay, notamment au niveau du système de combat. L'open world serait lui aussi réhaussé, avec un écosystème plus vivant, proposant plus d'animaux pour rendre la nature plus dense et naturelle.



De son côté, le site Insider Gaming explique que ce remake sortira plus tôt qu'on le croit, en novembre 2025 même, soit 9 mois seulement après Assassin's Creed Shadows. Mais ce calendrier n'a rien de surprenant puisque l'épisode au Japon était censé être l'épisode de 2024, avant qu'il ne se fasse décaler de plusieurs mois pour finalement passer au 20 mars 2025. Le jeu est d'ailleurs décrit comme le jeu de la dernière chance, avant que la situation financière d'Ubisoft vira au rouge et que des décisions de rachat ne se concrétisent...