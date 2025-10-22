JeuxActuJeuxActu.com

La prochaine Xbox sera une machine hybride PC et coûtera très cher, Microsoft annonce la couleur

La prochaine Xbox sera une machine hybride PC et coûtera très cher, Microsoft annonce la couleur

Sarah Bond, l'actuelle présidente de Xbox, ne laisse guère aucun doute : la prochaine console de Microsoft sera « très haut de gamme », voire carrément « premium ». Il faut dire que depuis le lancement de la ROG Xbox Ally, Microsoft multiplie les sorties et les déclarations pour montrer que son futur matériel n’a rien de comparable aux consoles traditionnelles. Avec les prix déjà élevés de la Xbox Series X et de la ROG Xbox Ally, on comprend vite que le constructeur ne vise pas le grand public mais bien les joueurs prêts à investir dans la puissance brute.

Microsoft

L’interview accordée à Mashable confirme ce que les rumeurs laissaient deviner depuis des mois. La prochaine Xbox devrait hériter de l’expérience acquise avec la ROG Xbox Ally, mais il ne s’agira probablement pas d’une simple console portable. Les hypothèses convergent vers une machine hybride : une console au look de PC, avec Windows au centre de son écosystème, capable de faire tourner à la fois des titres Xbox et des jeux PC, sans développement supplémentaire. Une approche qui colle parfaitement à la stratégie récente de Microsoft, multiplateforme et orientée abonnements Game Pass, plutôt qu’au modèle traditionnel de la console vendue à perte pour conquérir le marché.

Microsoft

Ce positionnement ultra-premium implique un tarif conséquent. Les insiders évoquent un prix avoisinant les 1200$, ce qui placerait la machine loin de la portée du joueur occasionnel. La puissance sera là, mais la cible est claire : les passionnés de matériel, ceux qui veulent une expérience maximale et qui considèrent la performance comme un critère central. Le processeur « Magnus », futur cœur de la console, confirme cette orientation vers la haute technologie. Cette orientation change radicalement la donne de la guerre des consoles. Microsoft ne cherche plus à concurrencer Sony et Nintendo sur le volume ou sur le prix, mais à offrir une expérience haut de gamme, tout en continuant de diffuser ses jeux sur toutes les plateformes. La PS6, prévue pour fin 2027, sera probablement moins puissante et moins chère, tandis que Microsoft semble préparer une machine capable de fusionner le jeu console et le jeu PC, portable ou connectée au téléviseur. L’avenir de Xbox se dessine donc clairement : une console pour passionnés, très coûteuse, très puissante, et centrée sur Windows et le Game Pass, plutôt qu’un énième appareil grand public.

 

Si Sarah Bond laisse entrevoir une partie de cette vision à travers la ROG Xbox Ally, il reste encore beaucoup de secrets à découvrir. Une chose est sûre : pour Microsoft, le futur du hardware passe par le très haut de gamme, et la guerre des consoles traditionnelle n’a plus le même sens.




le mercredi 22 octobre 2025
