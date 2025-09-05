JeuxActuJeuxActu.com

Metal Gear Solid Delta Snake Eater : 1 million de ventes en 2 jours; Konami savoure

Konami vient d'annoncer que Metal Gear Solid Delta Snake Eater, sorti le 28 août dernier sur PS5, Xbox Series et Steam, a déjà franchi le cap symbolique du million d’exemplaires distribués dans le monde. Un chiffre atteint en à peine deux jours, ce qui confirme que le remake du légendaire Metal Gear Solid 3 n’a pas eu besoin de forcer pour réveiller la nostalgie des fans. Car derrière ce succès, il y a surtout l’aura intacte d’un titre culte, sorti en 2004 sur PS2, et quii prouve que Snake Eater reste l’un des sommets de la saga de Kojima : une fresque d’espionnage pendant la guerre froide, une jungle hostile comme terrain de jeu, et une mythologie qui allait redéfinir l’ensemble de la série. D'ailleurs, face à un tel héritage, Konami a demandé au studio Virtuos de ne pas toucher à l’ADN du jeu : histoire, personnages, doublages, musiques et même le gameplay de 2005, tout est fidèle à l’original, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les joueurs. Mais avec un lifting technologique moderne : graphismes photoréalistes, son 3D immersif, gestion des blessures en temps réel, et possibilité d’alterner entre caméra classique en vue aérienne et perspective à la troisième personne plus contemporaine, la pilule est plus ou moins passées. 

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater

 

Un million d’exemplaires, donc, et probablement bien plus à venir. Car au-delà des chiffres, ce remake est aussi un test grandeur nature : si Snake attire toujours, Konami saura qu’il y a un marché massif pour continuer à exhumer la saga Metal Gear. La vraie question, en revanche, reste posée : que vaut MGS sans Kojima aux commandes ? Le succès commercial est acquis, mais la bataille de la légitimité, elle, ne fait que commencer.


Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 5 septembre 2025
14:31


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


