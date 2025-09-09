JeuxActuJeuxActu.com

Battlefield 6 : la campagne solo sera dévoilée lors du Tokyo Game Show 2025

Electronic Arts compte bien rappeler au monde entier que le prochain Battlefield 6 ne se résumera pas à des affrontements multijoueurs. En effet, selon le programme officiel du Tokyo Game Show 2025, l’éditeur américain organisera le 26 septembre un “Single-Player Live Showcase” dédié à la campagne solo de Battlefield 6, soit deux petites semaines avant la sortie mondiale, fixée au 10 octobre. Concrètement, difficile de savoir ce qui sera montré, étant donné que le communiqué évoque la présence des développeurs et des doubleurs anglais, accompagnés de deux figures créatives clés : Philippe Ducharme (producteur exécutif) et Roman Campos-Oriola (directeur créatif senior). Le tout dans une présentation qui promet « un aperçu du mode histoire ». On pré-shot déjà une mission jouée en direct, assortie de quelques détails scénaristiques.

Et côté scénario justement ? On sait que l’action se déroule en 2027, dans un contexte de tensions géopolitiques où les derniers membres de l’OTAN affrontent une force paramilitaire baptisée Pax Armata, soutenue par d’anciens alliés. Une sorte de guerre civile internationale, prétexte idéal pour multiplier les théâtres d’opération et justifier des missions spectaculaires aux quatre coins du globe. Reste à voir si cette campagne parviendra à convaincre, puisque l’histoire récente de la série n’a jamais brillé par ses solos mémorables. EA semble pourtant décidé à remettre en avant cette dimension narrative, histoire de concurrencer frontalement Call of Duty sur un terrain où il excelle depuis vingt ans. Rendez-vous le 26 septembre prochain pour savoir si on aura droit à une vraie expérience solo ambitieuse, ou s'il s'agira juste d'une simple vitrine marketing pour justifier la jaquette.



le mardi 9 septembre 2025
11:23


