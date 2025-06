Cronos The New Dawn : des Orphelins à exploser avant qu'ils ne fusionnent

Cronos The New Dawn a fait une nouvelle sortie juste avant le week-end, histoire de nous remettre une couche et nous rappeler à quel point Bloober Team est un studio qui ne chôme pas. Car on vous rappelle que ces développeurs polonais ont sorti le remake de Silent Hill 2 il y a 6 mois, que Cronos The New Dawn arrivera cet automne et qu'ils bossent déjà sur le remake du premier Silent Hill aussi. Autant vous dire que l'horreur, ils savent y faire. En attendant, on peut se délecter de ces nouvelles images où l'on nous montre une séquence entière où notre voyageur du temps doit dégommer ces créatures visqueuses avant qu'elles ne fusionnent. Bien sûr, le titre rappelle énormément Dead Space et Bloober Team ne s'en cache pas, le jeu d'Electronic Arts a servi de modèle. Je sais pas pour vous, mais on a hâte d'y jouer.





Déjà présent au Summer Game Fest édition 2025 lors du Xbox Games Showcase,