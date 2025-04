Cronos The New Dawn : les Polonais de Bloober Team prennent du galon avec ce gameplay inédit

Cronos The New Dawn qui dévoile de nouvelles images de gameplay plus que prometteuses. On rappelle que l'histoire va nous p

Le gameplay ne révolutionnera rien, mais s'inspire de titres tels que Dead Space , Resident Evil et The Callistro Protocol, avec cependant une approche

où il va falloir alterner entre armes à feu et armes de mêlée, ainsi que des outils comme le feu, pour affronter les Orphelins.

Le jeu mettra également l'accent sur l'exploration dans une ambiance d'horreur qui rappelle beaucoup de films, The Thing en tête de gondole.



La sortie de Cronos The New Dawn est attendue pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.





On parle souvent des studios chinois qui sont en train de changer le paysage du jeu vidéo dans le monde, mais du côté des pays de l'est, il y a aussi de gros mouvements. Preuve en est avec Bloober Team, studio polonais qui ne cesse de monter en gamme depuis quelques années. Après Layers of Fear, Observer, The Medium et récemment Silent Hill 2 Remake, les voilà de retour aveclonger dans une Pologne des années 1980 alternative, ravagée par un événement apocalyptique appelé le "Changement", qui a transformé les humains en créatures monstrueuses nommées "Orphelins". On endossera le rôle du "Voyageur", un agent du mystérieux "Collectif", chargé de voyager dans le temps pour sauver des individus clés du passé.