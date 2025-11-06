JeuxActuJeuxActu.com

Zelda le film : le tournage a démarré en Nouvelle-Zélande, nouvelles informations

Annoncé en 2023, le projet de film live action The Legend of Zelda a officiellement entamé son tournage à Wellington, en Nouvelle-Zélande pour une durée de 6 mois environ, puisqu'il devrait se terminer en avril 2026. C'est la mise à jour récente de la fiche de production par la Film & Television Industry Alliance (FTIA) qui a permis d'apprendre que le projet est désormais "en production", après plusieurs mois de préparation et d’annonces préliminaires, notamment sur l'identité des acteurs principaux. On rappelle en effet que c'est le comédien Benjamin Evan Ainsworth qui incarnera Link, tandis que Bo Bragason jouera la princesse Zelda. Pour que le projet aboutisse à un résultat de grande facture, la production s’appuie sur plusieurs personnes expérimentées : Shigeru Miyamoto, légendaire directeur créatif de Nintendo, et Avi Arad, ancien producteur chez Marvel Studios. Wes Ball, connu pour La Planète des Singes Le Nouveau Royaume, réalise le film, tandis que Derek Connolly (Jurassic World) en assure le scénario. Wes Ball a précisé que son objectif est de proposer un film “ancré dans le réel” et “réaliste”, ce qui explique les choix des paysages néo-zélandais qui devraient offrir des décors naturels à la hauteur de l’univers d’Hyrule.

Le synopsis officiel présente une aventure classique mais ambitieuse : Link, jeune guerrier destiné à protéger Hyrule, doit affronter le seigneur de guerre Ganon, qui convoite la Triforce, une relique conférant un pouvoir illimité. Pour y parvenir, le héros devra explorer des donjons, affronter des créatures et résoudre des énigmes pour récupérer des artefacts sacrés. Un récit bien connu des joueurs. Sony Pictures Entertainment assurera la distribution et co-finance le projet avec Nintendo, sachant que la sortie en France est prévue pour le 5 mai 2027, date confirmée par Nintendo. Le studio a également indiqué son intention de développer d’autres adaptations cinématographiques de ses licences, s’appuyant sur le succès commercial et critique du film Super Mario Bros, dont le 2è film est bien avancé chez Illumination Studios.


