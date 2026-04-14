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Wuchang Fallen Feathers : le studio Leenzee aurait été dissoute, que s'est-il passé ?

Wuchang Fallen Feathers : le studio Leenzee aurait été dissoute, que s'est-il passé ?

Selon plusieurs rapports, l’équipe de développement du studio Leenzee, à qui l'ont doit le très bon et surprenant Wuchang Fallen Feathers, aurait été dissoute. Un scénario catastrophe qui soulève de nombreuses questions quant à l’avenir du jeu et de son suivi surtout. En fait, tout serait parti du départ de Xia Siyuan, directeur et producteur du jeu, qui aurait été écarté du studio avant le Nouvel An chinois. Ce dernier aurait fondé une nouvelle structure en seulement quelques semaines, et cette manoeuvre aurait provoqué un effet domino au sein de l’équipe. Selon les informations relayées par plusieurs sources, les développeurs restants auraient reçu des propositions de reclassement sur d’autres projets ou dans des activités d’outsourcing, mais ces options auraient été refusées par une partie de l’équipe, ce qui aurait conduit à une désintégration progressive du groupe de production, avec des licenciements et des transferts internes vers des unités temporaires.

Ces éléments proviennent notamment d’un rapport initial publié par Gamersky, puis repris par d’autres médias comme Save Point Gaming, qui précise également que les tentatives de contact avec Leenzee sont restées sans réponse pour le moment, laissant planer un flou important autour de la situation réelle du studio. Dans ce contexte, la suite pour Wuchang semble fortement compromis, d’autant que le jeu n’a pas reçu de mise à jour majeure depuis plusieurs mois, ce qui évidemment alimente les spéculations sur un abandon progressif du suivi post-lancement. Pour rappel, le jeu avait été plutôt bien accueilli et dans nos colonnes, on lui avait attribué la note de 17/20, grâce notamment pour son ambiance, son level design et son système de combat exigeant typique du genre Souls-like. Aujourd’hui, malgré ce succès critique relatif, l’avenir de Wuchang Fallen Feathers apparaît très incertain, et le projet pourrait finalement rester comme une production isolée, sans véritable suite. Et ça, ça fout le démon.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 14 avril 2026
14:41


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Wuchang : Fallen Feathers

Jeu : Action/RPG
Editeur : 505 Games
Développeur : Lenzee
24 Juil 2025
24 Juil 2025
24 Juil 2025

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