Bungie : la moitié des équipes serait virée suite à l'échec de Marathon

C’était une annonce redoutée depuis plusieurs mois au sein de chez Bungie, et elle est désormais confirmée : le studio va procédéer à une vague de licenciements d’une ampleur inédite suite à l'échec du jeu Marathon et le ralentissement du suivi de Destiny 2. Selon les informations de certains journalistes comme Paul Tassi, près de 400 employés seraient concernés, soit environ la moitié des effectifs actuels. Evidemment, aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué par Sony ou Bungie, mais en interne, plusieurs changements sont déjà en cours. Du côté de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst a confirmé une réorganisation profonde des équipes du studio dans un message rendu public. Le communiqué évoque la suppression d’une large partie des effectifs dédiés à Destiny 2, mais aussi des réductions au sein des équipes de support de Marathon. Certains employés pourraient être redirigés vers d’autres studios du groupe PlayStation, mais l’incertitude domine clairement en interne.









La direction a également connu un séisme supplémentaire avec la démission de Justin Truman, directeur du studio, qui intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu. Si Destiny 2 semble désormais entrer dans une phase de maintien minimal, Sony continue officiellement de soutenir Marathon, récemment entré dans sa Saison 2. Pourtant, en coulisses, la réalité est plus fragile puisqu'une grande partie des équipes a été touchée par les licenciements, ce qui fragilise fortement la capacité du studio à maintenir le rythme de production actuel. Le point le plus préoccupant reste toutefois l’état des projets futurs, étant donné que plusieurs titres évoqués en interne seraient encore en phase d’incubation, sans avancée suffisante pour compenser les pertes humaines massives.





Selon les estimations, Bungie compterait encore autour de 800 employés après ces coupes, mais la restructuration actuelle pourrait modifier durablement son organisation et son rôle au sein de Sony Interactive Entertainment, qui avait acquis le studio pour 3,6 milliards de dollars en 2022 faut-il le rappeler.



