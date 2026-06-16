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DON'T NOD : le studio français serait lui aussi en grandes difficultés...

DON'T NOD : le studio français serait lui aussi en grandes difficultés...

Il n’y a pas que chez Xbox que les voyants sont au rouge en ce moment. Alors que Microsoft multiplie les restructurations et que plusieurs studios internes craignent pour leur avenir, d’autres acteurs de l’industrie traversent eux aussi une période compliquée. C’est notamment le cas de Don’t Nod, le studio français à l’origine de Life is Strange, qui pourrait se retrouver à court de trésorerie d’ici la fin de l’année si aucune solution n’est trouvée. En effet, selon un rapport publié par les commissaires aux comptes de l’entreprise, Don’t Nod disposait encore d’environ 8,8 millions d’euros de liquidités début avril. Un montant qui pourrait toutefois ne pas suffire à maintenir l’activité au-delà de novembre 2026 sans nouvel apport financier. La situation serait notamment liée aux performances commerciales décevantes de ses dernières productions. Malgré un accueil critique correct, des titres comme Lost Records Bloom & Rage ou Aphelion n’auraient pas généré les revenus espérés.

DON T NOD

Le studio chercherait activement de nouvelles sources de financement depuis plusieurs mois. Problème : Tencent, qui détient une participation minoritaire dans l’entreprise depuis 2020, ne prévoirait pas d’investir davantage à court terme. Le groupe chinois ne financerait pas non plus les jeux actuellement en développement. Face à cette impasse, plusieurs options seraient à l’étude : Don’t Nod envisagerait notamment de trouver un nouveau partenaire financier, d’accélérer la sortie de son prochain projet ou encore d’accepter davantage de contrats de développement pour le compte d’autres éditeurs. Fondé en 2008, le studio reste l’un des représentants les plus importants du jeu vidéo français à l’international. Mais dans un secteur marqué par les licenciements, les fermetures de studios et des coûts de développement toujours plus élevés, même les acteurs les plus installés ne sont plus à l’abri des difficultés. Les prochains mois s’annoncent donc décisifs pour l’avenir de Don’t Nod.

DON T NOD


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 16 juin 2026
7:15


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