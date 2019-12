Life is Strange 3 : DONTNOD déjà au travail ? Le studio français s'exprime sur le sujet

Actuellement à l'oeuvre sur Tell Me Why et Twin Mirror - deux jeux prévus pour 2020 - DONTNOD Entertainment n'en oublie pas pour autant Life is Strange pour lequel un troisième arc pourrait voir le jour. C'est en tout cas ce que le studio français a laissé entendre lors d'une entrevue avec nos confrères de GameSpot . "Vous savez, nous ignorons ce que nous allons faire car le jeu [l'épisode 5 de Life is Strange 2, ndlr] vient tout juste de sortir, a expliqué le scénariste Jean-Luc Cano. Pour la prochaine aventure, même si c'est encore flou, il y a quelques pistes que nous souhaitons explorer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'histoire de Max et Chloe telle que nous l'avons racontée dans Life is Strange est terminée, et c'est pareil pour Sean et Daniel avec Life is Strange 2. Peut-être que nous les reverrons un jour, mais bon...""Vous avez quand même pu entrapercevoir Max et Chloe dans Life is Strange 2, a indiqué de son côté le directeur créatif Michel Koch. Donc, si nous nous lançons dans un autre Life is Strange, ce n'est pas impossible dans le sens où le jeu se déroulerait dans le même univers. Mais pour ce qui est de l'histoire à proprement parler, on aimerait proposer des nouveaux personnages, aborder d'autres thèmes, raconter les événements d'une nouvelle façon." Relancés sur le sujet, les deux hommes ont confirmé qu'effectivement, ils désireraient plancher sur une toute nouvelle histoire."La décision appartient à Square Enix, puisqu'ils possèdent les droits de la licence, a souligné Michel Koch concernant un éventuel Life is Strange 3. En tant que créateurs, nous sommes vraiment satisfaits de ce format épisodique, et c'est particulièrement intéressant de réfléchir à des nouveaux personnages, à des nouvelles histoires. On aurait l'opportunité d'imaginer des nouvelles scènes, d'apporter quelque chose de frais aux joueurs au lieu de recycler les mêmes idées." Nul doute que les fans de la série croisent déjà les doigts.