Dontnod : les créateurs de Life is Strange ont six jeux différents sur le feu

Remember Me, Life is Strange, Vampyr ou, plus récemment, Tell Me Why : le studio Dontnod connaît une très belle progression depuis quelques années et c'est bien tout le mal que l'on leur souhaitait. D'ailleurs, la firme parisienne s'en sort plutôt bien puisqu'elle a récemment ouvert une nouvelle branche à Montréal : 50 employés devraient bientôt y prendre place, gonflant alors l'effectif total à environ 300 développeurs.Une expansion qui va de pair avec le nombre de projets dans les tuyaux :. Dans le tas, on ne sait si pas si Twin Mirror, leur thriller narratif prometteur à sortir le 1er décembre 2020, est compté mais une chose est sûre : on a grande hâte de voir ce que nous prépare l'entreprise.