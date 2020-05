Dontnod (Life is Strange) : un nouveau studio au Canada et 6 projets sur le feu, rien que ça

méticulosité, il est possible d'avancer considérablement.





On ne présente plus Dontnod Entertainment, studio parisien aujourd'hui réputé internationalement, et à très juste titre : auteur de hits comme Life is Strange et Vampyr (pour ne citer qu'eux), la firme s'est hissée péniblement parmi les entreprises vidéoludiques les plus intéressantes et leur parcours est tout à fait admirable. À vrai dire, il l'est d'autant plus quand on sait que l'organisation vient tout juste d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle branche à Montréal, au Canada, dans l'optique d'optimiser considérablement son avenir : encore mieux, l'équipe de 250 personnes (comptez-en cinquante de plus avec cette nouvelle antenne outre-Atlantique) a désormais 6 jeux sur le feu, dont seulement deux, Twin Mirror et Tell Me Why, ont été dévoilés !Des ambitions considérables pour cette organisation qui, autrefois, se voyait dans la panade après l'échec commercial du pourtant très réussi Remember Me pour le compte de Capcom, et qui nous prouve bien qu'avec intelligence et