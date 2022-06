DONTNOD Entertainment : le studio change de nom et de logo, et tease 7 jeux !

Almost right ! The snow one is Gerda : A Flame In Winter, to be released on September 1st ! — DON'T NOD (@DONTNOD_Ent) 31 mai 2022

Fondé en 2008, le studio Dontnod Entertainment a acquis une belle renommée au fil des années, au-delà bien sûr des frontières françaises, d'autant que les jeux de la firme ont toujour été internationaux. Remember Me, Life is Strange, Vampyr, Tell me why et le récent Twin Mirror, chacun des projets ont su trouver leur public. Après 14 ans d'existence, le studio français a décidé d'évoluer et de changer d'identité et de se projeter à l'avenir. Dorénavant, DONTNOD Entertainment devient Don't Nod et s'affiche avec un nouveau logo flambant neuf. La firme a donc voulu se détacher de l'effet miroir de son titre, pour marquer la séparation et afficher son véritable signification : "N'acquiesce pas". Mais ce changement d'appellation est accompagnée d'une vidéo où l'on peut voir le logo s'afficher de 7 manières différentes. Sept logos qui représentent l'intro de chacun des jeux qui sont en cours de développement, qu'il s'agisse de jeux développés en interne ou édité pour des studios plus petits. La réponse du studio à un tweet est d'ailleurs sans équivoque.