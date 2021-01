Dontnod (Life is Strange) : le géant chinois Tencent entre dans le capital du studio français

Géant chinois qui avale un peu tout sur son passage, aussi bien dans l'industrie du cinéma que dans le jeu vidéo, Tencent est à ce jour déjà actionnaire de nombreux studios de JV à travers le monde. Parmi ses plus belles pioches, on retrouve Epic Games, Riot Games, Activision-Blizzard, Supercell, Marvelous Entertainment, PlatinumGames, Sumo Digital et même Ubisoft. Selon les investissements, Tencent est tantôt majoritaire, tantôt minoritaire. Après nous avoir révélé être devenu un actionnaire majoritaire de Klei Entertainment (Mark of the Ninja, Don't Starve) il y a quelques jours à peine, Tencent fait savoir être entré dans le capital du studio Dontnod Entertainment, entreprise française bien connue pour la série des Life is Strange notamment. Cette prise de participation représente un investissement de 30 millions d'euros, ce qui va permettre à Dontnod d'augmenter son capital de 50 millions d'euros. L'idée derrière cette manoeuvre est de permettre au studio français d'être un peu plus autonome et de ne pas avoir à dépendre des grands éditeurs avec lesquels la firme française à travailler. On pense notamment à Square Enix pour Life is Strange ou plus récemment Tell Me Why qui a pu bénéficier de la force de frappe de Microsoft.



Si l'on rentre dans les détails, on apprend que Tencent a pu récupérer 1,8 millions d'actions de Dontnod et 16,61% des droits de vote. Tencent n'est donc pas majoritaire et reste même en-dessous de Kostadin Yanev, qui reste le partenaire financier historique et possédant 2,4 millions d'actions et 42,4% des droits de vote. Forcément, avec une telle bonne nouvelle, la bourse s'est affolée du côté de chez Dontnod, qui a vu son action grimper en flèche, avec une hausse de 12% ce matin, ce qui fait que le cours était à 18,75€ ce matin sur le marché Euronext Growth, qui se destine aux petites et moyennes entreprises de la zone euro.