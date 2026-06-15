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Assassin's Creed Shadows : l'ultime et dernière mise à jour, voici ce qu'elle contient

Assassin's Creed Shadows : l'ultime et dernière mise à jour, voici ce qu'elle contient

Après un peu plus d'un an de suivi, Assassin's Creed Shadows s'apprête à recevoir sa toute dernière mise à jour. Disponible dès demain, l'update 1.1.1 viendra en effet mettre un terme au support du jeu avec plusieurs nouveautés, dont une ultime quête scénarisée destinée à conclure définitivement l'aventure de Naoe et Yasuke. Cette nouvelle mission opposera en effet notre duo de samouraï / Ninja à la Croix Noire, une mystérieuse paire de guerriers venus de loin pour traquer nos héros. Ubisoft reste discret sur les détails, mais précise qu'il faudra avoir terminé l'histoire principale ainsi que les quêtes ajoutées après le lancement pour y accéder. En revanche, l'extension Traque sur Awaji ne sera pas nécessaire.

L'autre grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est l'arrivée des Domaines. Ce nouveau mode de jeu prend la forme d'arènes de combat où l'équipement et les améliorations débloquées au fil des affrontements joueront un rôle essentiel. À la clé, plusieurs récompenses exclusives, notamment des skins inédits. On apprend aussi qu'Ubisoft a ajouté quelques nouveautés au HUB Animus avec de nouveaux événements et plusieurs costumes à débloquer. Parmi eux, une tenue inspirée d'Edward Kenway a été ajoutée pour accompagner la sortie d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, sachant que ce contenu ne sera pas disponible sur Nintendo Switch 2. Ce patch 1.1.1 proposera une véritable conclusion aux aventures de Naoe et Yasuke et permettra à Ubisoft de refermer proprement le chapitre Shadows avant de passer à Assassin's Creed Black Flag Resynced.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 15 juin 2026
19:06


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Assassin's Creed Shadows

Jeu : Action/RPG
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Québec
20 Mar 2025
20 Mar 2025
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